Fogadjunk, hogy hamarosan megbolondulnak a tőzsdék!

Jeffrey Gundlach arra számít, hogy hamarosan turbulens időszak következik a tőzsdéken

Meg is tette a tétjeit, csak azt bánja, hogy nem nyitott nagyobb pozíciókat

A legendás befektető, Jeffrey Gundlach arra fogad, hogy egész nagy felfordulás jön a következő hónapokban a tőzsdéken. Gundlach cége, a DoubleLine Capital néhány napja put opciókat vásárolt az S&P 500 indexre, miután a félelemindexnek is nevezett VIX 1993 óta nem látott alacsony szintre esett. Arról, hogy mekkora a nyugalom a világ tőzsdéin, milyen kicsik az elmozdulások, milyen régen volt már értelmezhető korrekció és milyen alacsonyan állnak a fontosabb részvényindexek volatilitásindexei, itt írtunk részletesebben Gundlach azt mondja, hogy arra játszani, hogy a következő hónapokban nagyobb mozgások jönnek a tőzsdéken, szinte magától értetődő, és gyakorlatilag nagyobb kockázat nélkül pénzt lehet rajta keresni, Gundlach pontosan az ingyen pénz kifejezést használta, ami azért kicsit túlzás, főleg, hogy ő is elismerte, hogy rögtön az első nap veszteséges volt a pozíció, igaz, azóta már jól állnak.A befektető azzal érvel a pozíció megnyitása mellett, hogy szezonálisan gyenge hónapok következnek a részvénypiacokon, ráadásul a VIX index értéke is nagyon alacsonyan állt, így az S&P 500 put opciók megvásárlása gyakorlatilag azt jelenti, hogy Gundlachék belongolták a volatilitást, vagyis turbulenciára számítanak. A befektető csak egy dolgot sajnál, azt, hogy nem vettek még több put opciót.Gundlach beszélt egy másik érdekes befektetéséről is, szerinte továbbra is jó ötlet aranyat venni, ami olcsóbb, mint más eszközök, beleértve a Bitcoint és az Amazont is.