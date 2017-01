Folyamatosan veszi részvényeit a Plotinus

Január elején jelentette be a Plotinus vezetése, hogy kivezetnék a vállalat részvényeit a tőzsdéről . Erről majd a közgyűlés dönt, de addig is megadják a lehetőséget a befektetőknek a kiszállásra, és eddig már több körben részvényeket vásároltak vissza.A Plotinus az elmúlt napokban folytatta a részvényvisszavásárlási programját, tegnap 7564 Plotinus-részvényt vásárolt a vállalat 5700 forintos árfolyamon.A korábban beadott megbízásokból még mindig nem teljesült 2184 darab részvény visszavásárlására vonatkozó megbízás, ezek a kereskedési könyvben maradnak lejáratig vagy teljesülésig.A tegnapi részvényvásárlás után a Plotinus tulajdonában lévő saját részvények mennyisége: 532 524 darab, ez a törzsrészvények 57,34 százaléka, a teljes kibocsátott alaptőke 55,73 százaléka és a szavazatokra feljogosító részvények 55,74 százaléka.Nem csak részvényeket, de kötvényeket is vásároltak Zsidayék, Zsiday Viktor közvetlen, 100 százalékos tulajdonában álló Tündérszikla Zrt. 800 000 forint névértékben vásárolt Plotinus 2019/A kötvényt 116 százalékos nettó árfolyamon. A megbízásokból eddig 74,2 millió forint névérték teljesült, 116 százalékos árfolyamon. A megbízás lejárata 2017. január 31.A január eleji bejelentést követően a Plotinus 150 ezer darab részvényt vásárolt darabonként 5700 forintos áron, ez a keret azonban gyorsan elfogyott, és az árfolyam egészen 5510 forintig esett, az elmúlt napokban azonban újra 5700 forintos áron kezdte venni részvényeit a társaság, így az árfolyam ennek közelébe állt be.