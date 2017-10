Folytatódik a nagy magyar tőzsdefejlesztés

Rákossy Balázs kiemelte, az alap feladata lesz a hazai kis- és középvállalkozások támogatása, megerősítése, és a tőzsdei megjelenésüket elősegítő tőkebefektetések megvalósítása. Az NGM arra törekszik, hogy a jövőben évente több mikro-, kis- és középvállalkozás (kkv) tudjon bekerülni a tőzsde erre alkalmas speciális platformjára.Az államtitkár a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alapot a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) komplex tőzsdefejlesztési programja egyik fontos mérföldkövének nevezte. Emlékeztetetett arra, hogy az előkészítő munkálatok során a BÉT már felmérte azon hazai, jellemzően középvállalatok körét, amelyek szereplői lehetnek egy megújult tőzsdének.Rákossy Balázs ismertette: a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap létrehozásához kapcsolódó tőkeprogram támogatja a hazai vállalkozások fejlesztését, versenyképességük és hatékonyságuk javítását, hozzájárulhat az új piacok eléréséhez, a meglévő termékpaletta bővítéséhez, illetve olyan üzletfejlesztési megoldások megvalósításához, amelyek elősegítik a meglévő működés javítását és új ügyfelek megszerzését. Másrészt az alap célja, hogy növelje a hazai tőkepiacon, elsősorban a BÉT-en megjelenő hazai kis- és középvállalatok számát, hozzájárulva ezzel a finanszírozási eszközök diverzifikációjához, hatékony forrás-bevonási lehetőséget biztosítva a nemzetközi piacra lépésre érett és növekedésre képes vállalkozások számára.A pályázati kiírás keretében azok a kockázati tőkealap-kezelők nyújthatnak be pályázatot november 3-ig, amelyek Magyarország területén kockázati tőkealap kezelésére jogosultak.A nyertes alapkezelőnek arra kell törekednie, hogy évente mintegy 4-8 - a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő - mikro-, kis- és középvállalkozást (kkv) vezessenek be a hazai multilaterális kereskedési platform (Multilateral Trading Facility) piacon, illetve az arra alkalmas kis cégek - magasabb kereskedési "kategóriában" - nyilvános tranzakciót is megvalósítsanak a tőzsdén. Hozzáfűzte, a tőkealap által kiválasztott kkv-k bármilyen szektorból és az ország egész területéről élhetnek a finanszírozási lehetőséggel.A pályázatok közül egyet lehet majd támogatni, a pályázati kiírás keretében igényelhető, visszatérítendő támogatás összege 13 milliárd forint, melyhez saját forrás nem szükséges - ismertette az államtitkár.