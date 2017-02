Fordulat az olajpiacon? Emelkedni kezdtek az árak

Tovább növelték nettó vételi pozícióikat az olaj határidős és opciós piacain a hedge fundok, a február 14-ig tartó héten 51 millió hordóval 903 millió hordóra nőtt nettó vételi kitettségük - írja John Kemp , a Reuters piaci elemzője. Az alapok tavaly december közepe óta 107 millió hordóval növelték nettó vételi pozícióikat. Nettó long pozícióik névleges értéke így összesítve meghaladja a 49 milliárd dollárt, ami 2014 júliusa óta a legmagasabb érték. Ami az arányokat illeti, 9,5 vételi pozícióra esik egy eladási, amire 2014 májusa óta nem volt példa - vagyis a pozíciók alapján az alapkezelők az elmúlt három évben most várják a legnagyobb arányban az olajárak emelkedését. A pozícióépítés azonban egyelőre nem járt az árak emelkedésével: tavaly év vége óta az olajárak viszonylag szűk sávban 55 dollár közelében alakulnak, azon a szinten tehát, ahová 2017 elején az elemzők többsége az idei év átlagát is várja.

Kitart az OPEC

A pozíciók felhalmozása általában az olajárak alakulásának fordulatát jelzi előre. Kérdés, hogy a jelenlegi szint fölött a hedge fundok rendelkeznek-e még potenciállal a további pozícióépítésre; mindenesetre az adatok arra utalnak, hogy a pozíciók már feszítetté váltak. Ugyanakkor, míg a nettó vételi pozíciók névleges értéke több mint megkétszereződött a legutóbbi, tavaly novemberi 20 milliárd dolláros mélypontról, továbbra is mélyen a 2014 júliusi 69 milliárd dolláros csúcs alatt alakul. Figyelembe kell azonban venni, hogy az olajárak 2014 közepe óta megfeleződtek, ezért több elemző is arra számít, hogy az alapok a következő hetekben, hónapokban jelentősen tovább növelhetik pozícióikat. Mindez persze megkérdőjelezi azt is, hogy a 2014 közepére, közvetlenül az árak zuhanását megelőzően kiépült óriási pozíciók mennyire jelentenek jó összehasonlítási alapot a jelenlegi helyzettel.A fejlemények mögött bizonyos jelek szerint a nyugdíjalapok és hedge fundok jelentősebb szerepet játszhattak, mint a specialista árupiaci alapok és a trendkövetők. (A nyugdíj- és makroalapok jóval kevésbé hajlamosak a hirtelen fordulatokra, mint az árupiaci specialisták és trendvadászok.) A publikált hatósági, felügyeleti adatokban azonban nem különülnek el az alapkezelők különféle típusai, ezért a nyugdíjalapok szerepére vonatkozó megállapítás sem bizonyítható.A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és nem-OPEC országok által tavaly év végén a termelés napi mintegy 1,8 millió hordós csökkentéséről született megállapodások jelentősen mérsékelték az alapkezelők rövid távú kockázatait. Míg aktivitásukkal a hedge fundok is hozzájárultak az OPEC-országok céljainak eléréséhez, az olajtermelő országok szervezete gyakorlatilag arról biztosította az alapkezelőket, hogy az árak megtámogatásával megakadályozza a túlságosan nagy veszteségek kialakulását. Miután az OPEC gyakorlatilag támaszt adott 50 dollárnál az olajáraknak, és várhatóan a termelés további visszafogásával reagálhat a jövőbeli esetleges árcsökkenésekre, egyelőre nem tűnik sem valószínűnek, sem indokoltnak eladási pozíciók építése. Az OPEC azt is világossá tette, hogy a kitermelést tovább vághatja, amennyiben júniusig nem mérséklődik a piac olajbősége.Az OPEC kitart a termelés csökkentését előirányzó megállapodás mellett, sőt, arra számít, hogy a januári 90 százalékos teljesítési arány tovább emelkedik majd, vagyis tovább mérséklődhet a kitermelés - jelentette be február 21-én Mohammad Barkindo, a szervezet főtitkára. A bejelentést követően kedden délután a Brent hordónkénti ára 1,6 százalékos pluszban, 57 dollár környékén tartózkodott, míg a WTI-t közel hasonló mértékű drágulást követően 54,80 dollár körül jegyezték.