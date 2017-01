Fúzióra készül az Oakley és a Ray Ban gyártója

Egyesül a Ray Ban és az Oakley márkáiról ismert olasz szemüveggyártó, a Luxottica és a világ vezető szemüveglencse gyártója, a francia Essilor

Az összeolvadással egy 46 milliárd eurós piaci kapitalizációjú vállalat jön létre

A új cég neve EssilorLuxottica lesz, a vállalat részvényeivel a francia tőzsdén lehet majd kereskedni

Luxottica

A Luxotticát 1961-ben alapította egy akkor 26 éves olasz műszerész, Leonardo Del Vecchio (ma 81 évesen Európa egyik leggazdagabb embere, a vagyonát 12,9 milliárd euróra becsülik). 1967-ben kezdett el a cég napszemüvegek gyártásával, majd 1974-ben az árusításukkal is foglalkozni. Az üzlet szépen csordogált, a nyolcvanas években elkezdett Olaszország határain túlra terjeszkedni a cég, 1988-ban pedig az Armanival megkötötte az első licencszerződését, amivel egy híres nemzetközi márkanevet használhatott a napszemüvegein. A kilencvenes éveket hasonló szerződések kötésével, és a konkurensek módszeres felvásárlásával töltötte a cég, így került hozzá a világ két legismertebb napszemüveg-márkája, a Ray Ban 1999-ben (640 millió dollárért), és az Oakley 2007-ben (2,1 milliárd dollárért).

A globális szemüveg-piacon szinte egyeduralkodónak számító Luxottica összeolvad a világ vezető szemüveglencse gyártó vállalatával, a francia Essillorra. A fúzióval létrejövő vállalat összesített bevétele (a 2015-ös számok alapján) meghaladná a 15 milliárd eurót, míg a teljes piaci kapitalizáció elérné a 46 milliárd eurót.Az EssilorLuxottica legnagyobb részvényése a családi holdingon, a Delfin keresztül 31-38 százalékkal továbbra is a Luxottica alapítója, Leonardo Del Vecchio marad, aki egyben a vezetői feladatokat is el is fogja látni, közösen az Essilor jelenlegi vezérigazgatójával, Hubert Sagnieres-val, akinek a hivatalos titulusa vezérigazgató helyettes lesz.Del Vecchio még tavaly vette vissza a vállalat irányítását, mikor a cég akkori vezérigazgatója, Adil Mehboob-Khan személyes konfliktusra hivatkozva lemondott a tisztségről, aki egyébként 17 hónap alatt már a harmadik vezető volt a cég élén. Ez azért is lehet fontos, mert a fúzióval megoldódhat az öröklési probléma, hogy ki veszi majd át a vállalati irányítását, ha a jelenleg már 81 éves Vecchio lemond a vezérigazgatói posztról.A befektetők örömmel fogadták a híreket, az Essilor árfolyama 13,2 százalékot, míg a Luxottica papírjai 8,6 százalékot emelkedtek.