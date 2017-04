Galaxy S8? iPhone7? Dehogy is, itt egy jobb mobil féláron!

5,15 colos telefon

Snapdragon 835 processzor, 6 GB RAM memóriával

64 GB tárhely

12 MP-es duplalencsés kamera

vízállóság

duális Wifi, a vezeték nélküli adatforgalom gyorsításáért

az ára 2499 RMB, vagyis közel 363 dollár, ami a fele a mostani csúcskészülékek árának (a Huawei P10 649 dollár, a Galaxy S8 730 dollár)

A Xiaomi Mi6 tulajdonságai:A készülékben az egyik legérdekesebb dolog a kamera, amelynek az egyik lencséje széleslátószögű, a másik pedig teleobjektív, ami kétszeres optikai zoomra képes. Vagyis olyan, mint amilyen a jóval drágább iPhone 7 Plusban van.A specifikációk messze a legjobbak most a piacon, még a Samsung nemrég bemutatott Galaxy S8 készülékéhez is. De természetesen az igazsághoz hozzátartozik, hogy ami a papíron jobb, az nem biztos, hogy a valóságban is hasznosabb - írja a Mashable.Amiben teljesen más a Xiaomi telefonja az S8-hoz képest, az a dizájn. A hátlap lekerekített üveg és nagyok a keretek az előlapon, szemben a Galaxy S8 telefonnal, amelynél annyira kitölti az előlapot a kijelző már, amennyire csak lehetséges. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy csúnya a telefon, sőt, kifejezetten elegánsnak hat.

Forrás: Xiaomi