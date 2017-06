Gigabírságot kapott a Google!

Most a Google-ön volt a sor

A Google módszeresen kiemelt elhelyezést biztosított saját ár-összehasonlító szolgáltatásának: amikor valaki megad egy vonatkozó keresőkifejezést a Google keresőben, a Google ár-összehasonlító szolgáltatásából származó találatok a találati lista elején lesznek láthatók.

A Google a találati listán hátra sorolja rivális ár-összehasonlító szolgáltatásokat: a rivális ár-összehasonlító szolgáltatások a Google általános keresési algoritmusának megfelelően szerepelnek a keresési eredményekben. A Google számos olyan kritériumot épített be ezekbe az algoritmusokba, amelyek eredményeként e rivális ár-összehasonlító szolgáltatások hátrább sorolódnak az eredménylistán. Az adatok azt mutatják, hogy még a leginkább előre sorolt versenytárs is csak átlagosan a találati lista negyedik oldalán jelenik meg, a többi rivális pedig még rosszabb helyezést kap. A Google saját ár-összehasonlító szolgáltatására ugyanakkor nem vonatkozik a Google általános keresési algoritmusa, így az említett hátrasorolás sem.

Ennek eredményeként a Google ár-összehasonlító szolgáltatása a fogyasztók számára sokkal jobban látható a Google keresési eredményeiben, mint a rivális ár-összehasonlító szolgáltatások.

A visszaélés kezdete óta a Google ár-összehasonlítójának forgalma 45-szörösére nőtt az Egyesült Királyságban, 35-szörösére Németországban, 19-szeresére Franciaországban, 29-szeresére Hollandiában, 17-szeresére Spanyolországban és 14-szeresére Olaszországban.

A Google által alkalmazott módszer hatására ugyanakkor a rivális ár-összehasonlító szolgáltatások forgalma jelentősen csökkent. A Bizottság például konkrét bizonyítékot talált arra, hogy a forgalom egyes versenytársak honlapján hirtelen 85%-kal csökkent az Egyesült Királyságban, 92%-kal Németországban és 80%-kal Franciaországban. E hirtelen visszaesés nem volt magyarázható más tényezőkkel. Egyes versenytársak alkalmazkodtak, és sikerült visszaszerezniük a forgalom egy részét - teljes mértékben azonban egyetlen rivális sem tudta forgalmát az eredeti szintre növelni.

Vannak más ügyek is

1. az Android operációs rendszer esetében a Bizottság attól tart, hogy a Google különböző mobiltelefonos alkalmazások és szolgáltatások tekintetében akadályozza a választék bővítését és az innovációt a mobil eszközökön egy olyan átfogó stratégia megvalósítása révén, amelynek célja az általános internetes keresés terén meglévő erőfölényének védelme és növelése; valamint

2. az AdSense ügyben a Bizottság attól tart, hogy a Google korlátozza a választékot azálta. hogy harmadik felek nem jeleníthetnek meg keresési hirdetéseket a Google versenytársaihoz tartozó forrásokból.

A Bizottság továbbra is vizsgálja, hogy a Google keresőmotorja hogyan kezeli a Google egyéb speciális szolgáltatásait. A mai határozat precedenst teremt az ilyen típusú magatartások jogszerűségének megítélése tekintetében. Ugyanakkor ez nem változtat azon, hogy minden esetben ügyspecifikus elemzésre van szükség annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az egyes piacok sajátos jellemzőit.

Esik az árfolyam

Az előzetesen várt egymilliárd eurót jóval meghaladó, 2,42 milliárd eurós bírságot szabott ki az Európai Unió a Google-re, mivel az visszaélt piaci előnyével. A gigantikus bírságot azért szabta ki Brüsszel, mert a keresőcég előnyben részesítette a találatok között a saját webáruházát. A társaságnak 90 napon belül fel kell hagynia a jogsérto magatartással, máskülönben kényszeríto bírságot kell fizetnie, amely elérheti a Google anyavállalata, az Alphabet átlagos napi globális forgalmának 5 százalékát.A bírsággal egy közel hét éve húzódó vizsgálat végére tehetnek pontot, az Európai Bizottság ugyanis már 2010-ben elkezdett nyomozni a Google-el kapcsolatban, és azt találták, hogy a különböző termékekre rákeresve a Google a találatok között kiemelt helyen hozza le a Google Shopping ajánlatait.2008 óta a Google alapvető stratégiai változásokat hajtott végre az európai piacon annak érdekében, hogy fokozza ár-összehasonlító szolgáltatása forgalmát. Ez a stratégia a Google általános internetes keresőszolgáltatások terén meglévő erőfölényére támaszkodott, nem pedig a társaság saját ár-összehasonlító szolgáltatásának erényeire:A felmérések azt mutatják, hogy a fogyasztók jóval gyakrabban kattintanak a Google keresőjében megjelenő találati listán elöl álló, azaz jobban látható találatokra. A felhasználók még az asztali gépeken is 95%-ban kattintanak a találati lista első oldalán látható tíz előre sorolt találat valamelyikére (az összes kattintás körülbelül 35%-a jut az első helyre sorolt linkre). Egy általános keresés során a találati lista második oldalának vezető helyén látható link már csak a kattintások 1%-át kapja. Ezt nem csupán az a tény magyarázza, hogy az első eredmény a leginkább releváns, mivel a bizonyítékok azt is mutatják, hogy ha az első eredményt a harmadik helyre teszik át, a kattintások száma mintegy 50%-kal csökken. A mobil eszközök esetében ez a hatás még jelentősebb, hiszen a képernyő mérete sokkal kisebb.Ez azt jelenti, hogy azáltal, hogy a Google csak saját ár-összehasonlító szolgáltatásának biztosított kedvező elhelyezést, és a versenytársak szolgáltatásait hátrább sorolta, jelentős előnyt biztosít saját szolgáltatása számára.Tekintettel arra, hogy a Google erőfölényt élvez az általános internetes keresőszolgáltatások piacán, keresőmotorja fontos forrása a forgalomnak. A jogsértő gyakorlat eredményeként a Google ár-összehasonlító szolgáltatásának forgalma jelentősen nőtt, míg a versenytársak jelentős és tartós forgalmi veszteséget szenvedtek.A Bizottság már két egyéb, jelenleg vizsgálati szakaszban lévő ügyben is arra az előzetes következtetésre jutott, hogy a Google visszaélt erőfölényével. Ezek az ügyek a következők:A piacnyitás előtti kereskedésben az Aphabet árfolyama közel 1,4 százalékot esett a rekordbírság hírére. A vállalat részvényárfolyama idén 23 százalékot emelkedett, miközben a szélesebb piac enneél jóval kevesebbet, az S&P 500 idén 9, a Nasdaq 16 százalékkal került feljebb.

A Facebook volt az első

Májusban az EU egy másik amerikai technológiai vállalatra, a Facebookra szabott ki nagyobb büntetést, az Európai Bizottság 110 millió eurós pénzbírság megfizetésére kötelezte a Facebookot , amiért az félrevezető információkat közölt az EB-vel, amikor megvásárolta a WhatsApp-ot. A Facebook 2014-ben azt állította, hogy nem képes arra, hogy automatizált kapcsolatot hozzon létre a Facebook- és a WhatsApp-felhasználók fiókjai között, de a felvásárlást követően, 2016. augusztusában a WhatsApp frissítette a felhasználási feltételeit, amely már azt is magában foglalta, hogy lehetőség van arra, hogy a WhatsApp felhasználóinak telefonszámát összekössék Facebook-profilokkal. Az Európai Bizottság most azt állítja, hogy technikailag már 2014-ben lehetséges volt a felhasználói profilok összekapcsolása, és erről tudott is a Facebook. Az EB döntése nem érintette a tranzakciót, a Facebook által 2014-ben adott félrevezető információk nem befolyásolják a versenyjogi eljárást, amit még 2014-ben hajtottak végre.A Facebook megbírságolása egyébként az első alkalom volt, hogy az ide vonatkozó jogszabály 2004-es hatályba lépése óta az Európai Bizottság pénzbírságot szab ki egy vállalatra, amiért az egy felvásárlással kapcsolatban félrevezető információkat közöl.A Facebook még 2014-ben vásárolta meg a WhatsAppot, összesen 19 milliárd dollárt fizetett a cégért, a vételárat részben saját részvényekkel, részben 4,6 milliárd dollár készpénzzel egyenlítette ki.