Gigabotrány Németországban - Soha nem volt még ekkora kartellezés

A nagy autókonszernek szakértői évente több alkalommal találkoztak, hogy több témában is egyeztessék álláspontjukat, és kialakítsák azokat a sztenderdeket, amik alapján az autóikat gyártják. A Volkswagen a hatóságoknak azt mondta, hogyahelyett hogy versenyeztek volna a prémiumgyártók, inkább leegyeztették egymással azt, hogy melyik alkatrész hogyan működjön, mekkora legyen és hogy mennyibe kerüljön. A találkozókra elsősorban a nagy német autóipari központokban, Stuttgartban, Münchenben, Ingoldtadtban vagy Wolfsburgban került sor, de az autógyártók szakértői a kiemelt autóipari vásárokon, Genfben, Frankfurtban és Párizsban is egyeztettek. A Spiegel által kielemzett dokumentumokból az rajzolódik ki, hogy a Daimler, a BMW, a Volkswagen, az Audi és a Porsche közötti együttműködés sok esetben gördülékenyebb volt, mint házon belül, az autógyártók egyes részlegei között.

az öt autógyártó kizárta a versenyt abban, hogy milyen gyorsan nyílik vagy záródik a kabrióik teteje, az indoklás pedig az volt, hogy a további verseny miatt megnövekedne a tetők súlya, ez pedig összességében technológiai kockázatokat hordozna magában és végső soron megemelné a költségeket.

A dízelbotrány sem lett volna ilyen súlyos

A munkacsoportokat fejlesztési területek szerint osztották fel, így volt külön egyeztetés a meghajtással, a karosszériával, a futóművel vagy az elektronikával kapcsolatban felmerülő kérdésekről. A kabriók teteje jó példa ara, hogy milyen szinten összehangolták a technológiai fejlesztéseiket a nagy gyártók. Titkos egyeztetéseken dőlt el az, hogy milyen sebességgel nyílhat vagy csukódhat egy tető, de még az is, hogy csak 50 kilométeres sebesség alatt működtethetők a tetők. Az egyeztetésekről készült dokumentumokból kiderül, hogyErről a "mechanikai alkatrészek munkacsoportban" döntöttek, de volt külön munkacsoport a fékekre, a kuplungra, a légrugókra, az ülésekre, a benzin- és dízelmotorokra is.A német cégek különösen érzékeny, technológiai fejlesztésekről szóló dokumentumokat is átadtak egymásnak, technológiai stadardokat is közösen határoztak meg, és abban is megállapodtak, hogy az autóikban milyen új technológiákat alkalmaznak, azért, hogy nehogy olyan újdonsággal álljon elő az egyik cég, amelyet a másik nem tud belátható időn belül az ügyfeleinek kínálni, és ezáltal csökkenjen annak az eladása. Az autóiparban is bevett gyakorlat, hogy a cégek alaposan kielemzik egymás termékeit, ez azonban időigényes és költséges, az öt német cég ezért ennél is tovább ment, közvetlenül egymással osztották meg a fejlesztéseik fontos paramétereit, ami kartellgyanút még nem vet fel, hiszen például a francia vagy a japán gyártók is juthatnak így hasznos információkhoz, csakhogy a németek maguk között osztották meg az adatokat, és nem válaszoltak a Jaguar, a Volvo, a Renault vagy a Fiat megkereséseire.A Spiegel által feltárt kartellügy alapján nagyon úgy tűnik, hogy a dízelbotrányra sem úgy kell tekintenünk, mint néhány vállalat kudarcára, hanem nagyrészt az is a cégek közötti kartellezésre vezethető vissza. 2006 óta folytak titkos egyeztetések a kérdésben, akkor már egyre hangosabbak voltak azok a hangok, hogy a globális felmelegedés elleni küzdelemben kulcsfontosságú az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az egyik felelőst pedig a magas széndioxid-kibocsátás miatt a személyautókban találták meg. Az autógyártók az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályok miatt különböző válaszokat adtak a problémára, míg a Toyota a hibrid-hajtás irányába indult el, a németek a "tiszta" dízelt favorizálták, a dízelmotorok ugyanis a benzines motorokkal szemben kevesebb széndioxidot bocsátanak ki, a technológia egyik hátránya azonban a magas nitrogén-oxid-, korom- és részecske-kibocsátás.

A német gyártók közötti titkos egyeztetések közül az egyik legfontosabb éveken keresztül a dízelhajtásról szólt, ahelyett, hogy versenyeztek volna, inkább egymás között lefektetett szabályok alapján igyekeztek korlátozni a versenyt, és amikor látták, hogy további, nyilván költséges fejlesztések nélkül már nem lehetséges a károsanyag-kibocsátás csökkentése, sok esetben a csalást választották.Az Egyesült Államok hatóságai már azzal fenyegettek, hogy betiltják a dízelmotoros személyautókat, erre a német autógyártók szupertisztának mondott dízeltechnológiával válaszoltak, a Clean Diesel azt ígérte, hogy egy a teherautóknál már alkalmazott eljárás, egy speciális folyadék hozzáadásával jelentősen csökkenthető a nitrogén-oxid kibocsátás. Ahelyett, hogy érdemi verseny bontakozott volna ki a gyártók között a legtisztább dízelautók gyártásában, inkább leegyeztették a technológiai részleteket. Egy ilyen ülésre került sor 2006. április 5-én Sindelfingenben, ahol a gyártók megállapították, semmi értelme nincs annak, hogy különböző méretű AdBlue (minden gyártónál más neve van, innentől egységesen AdBluenak hívjuk) folyadéktartályokat használnak a különböző autógyártók, így az azt követő üléseken a gyártók többek között arról is megállapodtak, hogy mekkora legyen az AdBlue folyadék tartálya. A speciális folyadék segítségével jelentősen csökkenthető a dízelautók nitrogén-oxid kibocsátása, ezt a folyadékot egy az üzemanyagtanktól különálló tartályba kel tölteni. A nagy AdBlue tartály azonban túlságosan drága lett volna, részben ezért döntött az öt német gyártó kisebb tankok mellett. A nagyobb tartállyal, több folyadékkel könnyebb lett volna betartani a károsanyag-kibocsátási szabályokat, ritkábban kellett volna újratölteni őket, de a nagyobb tartály drágább és több helyet foglal, ezért végül a kisebb mellett döntöttek, amivel az egyik munkacsoport jegyzőkönyve alapjánAz első tervek alapján 17-23 literes tankot javasoltak, a terv az volt, hogy csupán két gyártó készíti majd a speciális tartályokat, amiket az autósoknak nem kell majd utántölteniük. Ezt az ajánlást azonban nem tartották be a gyártók, végül 2008-ban arról állapodtak meg, hogy 8 literes tartályokat használnak, amivel csak az volt a probléma, hogy abban csupán 6000 kilométerre elegendő AdBlue folyadék fért el. Emiatt az amerikai hatóságok már azzal fenyegettek, hogy nem engedik piacra a németek Clean Diesel autóit, és azt a követelményt támasztották, hogy legalább az első szokásos szervizig ki kell tartania a folyadéknak, a szervizelések közötti utántöltést pedig nem engedélyezték. Egyébként a németek is tudhatták, hogy a 8 literes tank kicsi lesz, az Audi tesztjeiből ugyanis kiderült, hogy átlagos AdBlue-felhasználás mellett legalább 19 literes tankra lenne szükség a szabályok betartásához. A marketingrészlegek túl nagynak és nehéznek tartották a nagyobb tartályokat, az autógyártók különböző részlegei közötti feszültség nőtt.2010-ig harcoltak, egyeztettek egymással a német gyártók, végül abban állapodtak meg, hogy Európában marad a 8 literes tank, az Egyesült Államokban viszont 16 literes tankokat szerelnek az autókba. A problémát csak az jelentette, hogy időközben egy újabb károsanyag-kibocsátási norma közeledett, az Euro 6, ahhoz hogy annak megfeleljenek a gyártók, legalább másfélszer akkora tartályt kellet volna beszerelniük. Könnyen verseny indulhatott volna a gyártók között a tisztább technológiáért, de itt újra összehangoltan léptek fel, nem akarták megkockáztatni, hogy a hatóságoknak szemet szúrjon, hogy az egyik gyártó kisebb AdBlue tankkal is megfelel a szabályoknak, míg egy másik nem. A német autógyártók azonban pontosan tudták, hogy nem képesek megfelelni a szabályoknak, részben ezért alkalmazott csaló szoftvert a Volkswagen, amely felismerte, hogy próbapadon fut-e az autó vagy sem, ennek megfelelően beállítva a károsanyag-kibocsátást.

A gyártók (eddig) nyertek, mindenki más veszített

Két világban éltek

Az öt nagy német autógyártó közötti kartell rajtuk kívül szinte mindenki másnak kárt okozott. Azzal, hogy titkos üléseken egyeztettek, természetesen elsősorban az volt a cél, hogy gazdasági előnyt szerezzenek a versenytársaikkal szemben, de végső soron hátrányt okoztak azoknak a beszállítóknak, akik a kartell miatt nem kaptak megrendeléseket, ráadásul megkárosították a vásárlókat és még a saját részvényeseiket is. A vásárlók abból indultak ki, hogy a technológiailag lehetséges legjobb járműveket kapják, ha már prémium minőségért prémium árat fizetnek, a valóságban azonban a gyártók mérnökeinek sok esetben meg volt kötve a keze, a verseny sok területen egyszerűen nem volt kívánatos. A vevők közül a legrosszabban a dízeles autót vásárlók jártak, reális forgatókönyv, hogy a következő években egyre kevesebb nagyvárosba hajthatnak majd be autóikkal, mert azok túlságosan sok károsanyagot bocsátanak ki. Itt üt vissza a kartell, a német gyártók dízelautóiban ugyanis pont az iparági egyeztetések miatt dolgoznak olyan motorok, amelyeknél a kipufogógázokat nem a technikailag lehetséges legjobb módon tisztítják meg.De nem csak a konkurencia és a vevők, de az autógyártók is részvényesei is a vesztesek közé sorolhatók, hiszen a dízelbotrányok kirobbanása óta a Volkswagen, a Damler vagy a BMW árfolyama nagyot esett, ráadásul a kartellezés miatt vélhetően további költségek merülhetnek fel, az autók visszahívásán és javításán túl valószínűleg méretes bírságot is kell fizetnie a cégeknek, it elég csak ara gondolni, hogy kartellezés miatt 2012-ben a képernyőgyártóknak 1,5, tavaly a teherautógyártóknak 2,9 milliárd euró bírságot kellett fizetniük.A Spiegelhez eljutott dokumentumok alapján úgy tűnik, hogy a német autógyártók évtizedeken keresztül két külön világban éltek. Az egyik az volt, amelyben megosztották egymással a titkos fejlesztéseiket, közös sztenderdeket dolgoztak ki, beszállítókról egyeztettek, a másik pedig az, amit a nyilvánosság felé mutattak, ahol úgy tűnt, nagyobb verseny már nem is lehet a cégek között, öldöklő küzdelemben hozzák ki a lehető legmodernebb technológiával felszerelt járműveiket. Legkésőbb 2016. június 23-án azonban vége lett a történetnek, a német versenyhatóság egy acélipari kartell kapcsán házkutatást tartott a német cégeknél, akkor kerültek terhelő bizonyítékok a hatóságokhoz. A Volkswagen önként adott át további adatokat, amivel gyakorlatilag az utolsó esélyt ragadta meg arra, hogy nagyobb bírság kifizetése nélkül megússza a kartellezést, amiért a német gyártóknak akár több milliárd euró büntetést kell majd fizetniük.