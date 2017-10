Globális összeesküvést szőttek a katolikusok az olaj és a szén ellen

A katolikus egyház egyik bankjaként erősen felelősnek érezzük magunkat azért, hogy a klímaváltozással felvegyük a harcot

A Global Catholic Climate Movementnek a világ minden táján vannak tagjai, többek közt a német Bank für Kirche und Caritas eG és a belga katolikus egyház fontos döntéshozói testülete is része a koalíciónak, számos brit, amerikai, ausztrál és olasz intézmény mellett.Ezek közül csak a Bank für Kirche und Caritas (ami lényegében egy német egyházi bank és adományalap) mérlege mintegy 4,5 milliárd eurót tesz ki, többek közt az összes szénipari és olajipari kitettségüket is eladják.- mondta Tommy Piemonte, a bank egyik befektetési elemzője.Az ENSZ klímaváltozással foglalkozó ágának egyik volt vezető titkára üdvözölte a lépést és reményét fejezte ki abban, hogy más katolikus intézmények is a koalícióhoz hasonlóan döntenek. Christina Figueres úgy véli, "pénzügyileg is okos döntés" a fosszilis energiából való kifektetés.