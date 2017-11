Goldman: kis korrekció után folytatódhat a bitcoin rali

Az utóbbi hónapokban a világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Goldman Sachs is elkezdte követni a Bitcoin árfolyamát

Legújabb elemzésük alapján rövid távon korrekcióra számíthatunk, azonban hosszú távon tovább ralizhat az árfolyam

Hatalmas ralizott a bitcoin árfolyama az elmúlt napokban, a szuperpénz árfolyama 7500 dollár fölött is járt, a piaci kapitalizációja pedig meghaladta a 120 milliárd dollárt. A mostani emelkedés mögött részben az állt, hogy a Chicago Merkantil Exhange (CME) bejelentette, hogy még az idén megkezdődhet a kereskedés a kriptodeviza határidős kontraktusaival, amennyiben megérkezik hozzá a felügyeleti hozzájárulás.A nagy árfolyamemelkedés (25% csak az elmúlt héten) után a Goldman Sachs technológia szektorra foglalkozó vezető elemzője, Sheba Jafari újabb technikai elemzést csinált a kriptodevizára, ami alapján az alábbi információk derültek ki:Az Elliott-hullámok alapján történő piaci elemzés szerint még mindig a bitcoin árfolyam 4. hullámát láthatjuk, ami minimum a hullám 23,6%-os Fibonacci korrekciós szintjéig jöhetne le 6766 dollárnál, ugyanakkor 6042 dollárnál lejjebb nem (38,2%). A szakember azonban kiemelte, hogy ugyan most egy darabig ennél magasabbra nem fog menni az árfolyam, azonban hosszú távon továbbra is optimista, az 5. hullám potenciálisan bőven 8000 dollár fölé repítheti az árfolyamot.