Gyanús ellentmondás a statisztikában - Mi történik az éghajlattal?

Újabb rekordot ért el, és 3 ppm-mel meghaladta az egy évvel korábban mért értéket a klímaváltozás fő felelősének tartott szén-dioxid légköri koncentrációja 2017 februárjában - közölte az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma alá tartozó Nemzeti Éghajlati Adatközpont (NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration). A hawaii Mauna Loa obszervatórium mérései szerint a légköri szén-dioxid koncentrációja 2017 februárjában meghaladta a 406 ppm-et, míg a tavalyi év egészében átlagosan 405 ppm-et ért el. Az ipari forradalom előtt, az 1760-as évek kezdetén ez még csak 280 ppm körül alakult. (A Föld légkörének szén-dioxid koncentrációja nem lineárisan, hanem periodikusan változik: a koncentráció májusban éri el csúcspontját, ősszel pedig a mélypontját. Tavaly áprilisban a koncentráció már 407 ppm felett alakult.)

Forrás: NOAA

Az elmúlt két évben összességében mintegy 6 ppm-mel nőtt a koncentráció, amelyre az obszervatórium méréseinek 59 éves történetében korábban nem akadt példa. Szintén figyelemre méltó, hogy 2016 immár az ötödik egymást követő olyan év volt, amelyben legalább 2 ppm-mel nőtt a szén-dioxid légköri koncentrációja.Más kép rajzolódik ki viszont a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által a NOAA-val szinte egy időben publikált jelentésből . Eszerint a globális gazdaságból származó szén-dioxid-kibocsátás 2016-ban immár harmadik éve stagnált, a fokozódó globális gazdasági akivitás ellenére is. Jelentése szerint 2016-ban az energiaszektor világszerte 32,1 gigatonna szén-dioxidot bocsátott a légkörbe, ami megegyezik a 2015-ös és 2014-es értékkel. Míg tavaly az Egyesült Államok és Kína, a világ két legnagyobb energiafogyasztójának és szén-dioxid-kibocsátójának emissziója már csökkent, addig Európában stagnált, a világ többi részén pedig többnyire emelkedett az atmoszférába bocsátott szén-dioxid mennyisége.

Forrás: IEA

Ördögi körben

Ennél is több kell

A jelentéseknek külön aktualitást ad, hogy 2017. március 22-23-án Berlinben ismét összeül a G20 Fenntarthatósági munkacsoportja. Az ülésre akkor kerül sor, amikor egyre több kérdőjel merül fel az USA globális felmelegedés elleni küzdelemben betöltött szerepével kapcsolatban. Donald Trump elnök ugyanis választási ígéretei között azt is kijelentette, visszavonja az elődje, Barack Obama által a klímaváltozás megfékezése érdekében tett vállalásokat. A Bloomberg értesülései szerint a német kormány a találkozón kész tervvel fog előállni, ami egyebek mellett a legfejlettebb gazdaságú nemzetek üvegházgáz-csökkentési erőfeszítéseinek példamutatásával, és a szegényebb országoknak nyújtott financiális támogatással igyekszik kijelölni a követendő utat. A dokumentum szerint ugyanis valószínűtlen, hogy a Párizsi klímaegyezmény sikeresen limitálhatná a globális hőmérsékletemelkedés mértékét 2 Celsius-fokban, akkor sem, ha az összes ország teljesítené vállalásait. Az anyag a trumpi politikára tekintettel nem nevesíti ugyanakkor a széntermelés csökkentését, vagy az autóipari üzemanyagstandardokat sem az alkalmazandó eszközök körében.

Az IEA úgy véli, a kibocsátás bővülésének megtorpanása a megújuló energiaforrások fokozódó felhasználásának, a szén egyre nagyobb mértékben földgázzal való kiváltásának, az energiahatékonyság növekedésének, valamint a gazdaság strukturális átalakulásának is köszönhető. A tavalyi évben a globális villamos energia fogyasztás bővülésének több mint felét már megújuló forrásokból fedezték az országok, miközben a világszerte kiépített névleges nukleáris energia kapacitások 1993 óta nem látott mértékben bővültek. Az átalakulás nagy vesztese a szén, amelynek felhasználása hagyományosan a szén-dioxid-kibocsátás egyik legjelentősebb forrása. A szén kereslete különösen élesen, 11 százalékkal esett az Egyesült Államokban tavaly, amikor is a történelemben először a földgáz részesedése a villamos energia termelésben meghaladta a szénét.Kérdés, akkor mégis hogyan emelkedhetett az üvegházhatású gáz légköri konentrációja? A jelenségnek több oka is van, amelyek részben magára az ördögi köröket teremtő klímaváltozás hatására utalnak. A permafrosztból egyre nagyobb mennyiségben szabadul fel metán, az erdő- és bozóttüzek száma nő, a talaj szén-dioxid-kibocsátása ugyancsak fokozódik, az óceánok szén-dioxid elnyelő képessége pedig csökken a hőmérséklet emelkedésével.Mindemellett a két jelentés ellentmondása mögött jelentős részben az eltérő számítási és nyilvántartási metódusok hatása is állhat. Napjainkban nincs egységesen elfogadott módszer a kibocsátott szén-dioxid mennyiségeinek nyilvántartására. Az emissziós hatások számítási metódusainak nemzetközi eltérései arra utalnak, hogy bizonyos tételeket egyszerűen nem vesznek figyelembe a statisztikák. Az ENSZ szabályzatai értelmében az emissziós hatás a fák kitermelésekor számolandó, ugyanakkor az olyan hatalmas fakitermelő országok, mint az Egyesült Államok, Kanada vagy Oroszország nem ezt az eljárást alkalmazzák. Tehát amikor ezek az országok például pelletet exportálnak az Európai Unióba -, ahol az emissziót nem az égéskor, hanem az ENSZ előírásának megfelelően a fák kitermelésekor számolják - , jelentős üvegházgáz-tétel esik ki a regisztráció alól.Erős tehát a gyanú, hogy a bevalláson alapuló statisztikák kedvezőbb képet mutatnak a valósnál. Pedig még ez a "kozmetikázott" helyzetjelentés is arra utal, hogy az eddig tett erőfeszítések nem elegendőek.Az IEA szerint a fejlemények rávilágítanak, az eddigi erőfeszítéseknél is többre lesz szükség annak érdekében, hogy az átlagos globális hőmérsékletemelkedés mértéke 2 Celsius-fok alatt maradjon az ipari forradalom előtti állapotokhoz képest. A szervezet úgy véli, a cél elérése minden országtól minden rendelkezésre álló karbonszegény technológia maximális előtérbe helyezését követeli meg. Annak érdekében pedig, hogy az emberiség a kedvező technológiai és piaci változások teljes potenciálját kiaknázhassa, következetes, transzparens és kiszámítható támogató politikára lenne szükség világszerte. Az országoknak kiterjedt energiapiaci reformokat, valamint szigorúbb környezetvédelmi és energiahatékonysági előírásokat kell bevezetniük, a fosszilis tüzelőanyagok támogatásait pedig a lehető legrövidebb idő alatt ki kell vezetniük. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint szerint csakis ezeknek az irányelveknek a minden országban való azonnali és átfogó bevezetésével van esélye elkerülni a klímakatasztrófát az emberiségnek.