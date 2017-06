Nagyot esett a német részvénypiac 2017.06.12 12:11

Múlt hét pénteken bontakozott ki nagyobb esés az amerikai tech szektorban, a Bloomberg több bizonytalanságot is lát az új iPhone-nal kapcsolatban, elképzelhető, hogy az új modellekből kimarad a gyorsított adatletöltést biztosító alkatrész, részben ennek is köszönhető, hogy az Apple-papírok árfolyama nagyot esett. Az Apple-n kívül más technológiai vállalatok részvényárfolyama is esett, a Facebook-papírok árfolyama közel három százalékot esett, így a Nasdaq is 1,8 százalékos eséssel zárta a kereskedést. Ez részben annak volt betudható, hogy a Goldman Sachs pesszimistább lett a tech szektor vállalataival kapcsolatban, de az is magyarázza az esést, hogy idén ebben a szektorban emelkedett a legtöbbet a részvények árfolyama, így elindult a profitrealizálás. Ez a hangulat később átterjedt az ázsiai majd az európai részvénypiacokra is.

Ma az európai részvénypiacokon is rossz a hangulat, az európai tech részvényindex már közel három százalékot esett a mai kereskedésben, ami a legnagyobb napon belüli esés október óta. A német DAX index is közel egy százalékot esett, ami főként a technológiai papírok árfolyam esésének tudható be. Az SAP-papírok árfolyama 3,5 százalékot, az Infineon-részvények árfolyama közel 4,5 százalékot, de a Siemens részvényeinek árfolyama is közel két százalékot esett.