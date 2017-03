Nem túl jó a hangulat a tőzsdéken, szinte mindent ütnek a befektetők amit érnek, szektorszinten pedig az autógyártók papírjai szenvedték el az egyik legnagyobb esést. Ennek ellenére van egy részvény, ami nem csak hogy ellenáll az általános piaci hangulatnak, de még 1,7 százalékot erősödni is tudott. A Ferrari az egyik legjobban teljesítő papír a mai kereskedésben, ami akár részben annak is lehet köszönhető, hogy a hétvégén a Ferrari német pilótája, Sebastian Vettel győzelmével vette kezdetét a Forma-1 2017-es idénye.

A hazai tőzsde is beleillik az európai képbe, a BUX közel 200 ponttal, azaz 0,6 százalékkal nyitott lejjebb a pénteki záróértékéhez képest. A blue chipek közüll az OTP 1,3 százalékot, a Richter 0,8 százalékot, a Mol 0,3 százalékot, míg a Magyar Telekom papírjai 0,2 százalékot estek.

Ahogy arra a határidős részvényindexek állása alapján számítani lehetett lefelé vették az irányt az irányadó nyugat-európai tőzsdék a hétfői nyitást követően, a német DAX és francia CAC 40 is 0,9 százalékot gyengült. A DAX mind a 30 komponensének esik az árfolyama, élen a ThyssenKrupp (-3%), a Volkswagen (-1,7%) és a Lufthansa (-1,7%) papírjaival.

Rosszak az előjelek a tőzsdéken 2017.03.27 08:20

Kifulladt a tőzsdéken a Trump-rali, ami gyakorlatilag azért indult, mert a befektetők belehittek abba, hogy Donald Trump reformlépései gyorsan átmennek a törvényhozáson, és felpörgethetik az amerikai gazdaságot. Ehhez képest múlt hét pénteken elbukott az Obamacare lecseréléséről szóló törvényjavaslat, aminek következtében a befektetők egyre kevésbé hisznek abban, hogy Trump véghez tudja vinni a beígért változtatásokat.



Az ázsiai tőzsdék jellemzően esnek a kora reggeli kereskedésben, a japán Nikkei 1,3 százalékot, a dél-koreai Kospi 0,6 százalékot, míg a hongkongi Hang Seng 0,3 százalékot esett.



Az európai határidős részvényindexek jellemzően esést mutatnak, a DAX határidős részvényindexének az értéke 40 pontos mínuszban áll, ezek alapján az európai tőzsdék is lefelé vehetik az irányt a hétfői nyitást követően



Tovább gyengült a dollár, ami általában nem túl jó előjel a részvénypiacok emelkedésével kapcsolatban. A dollárindex már jóval 100 pont alatt áll, csak ma 0,5 százalékot gyengült, de az euróval szemben is fél százalékot gyengült az amerikai fizetőeszköz.



Az olaj árfolyama további 1,2 százalékot esett, ezzel jelenleg 47,7 dollár környékén áll a WTI típusú olaj hordónkénti árfolyama. Csak az idén már 12 százalékot esett az olaj ára.



A jellemzően menekülőtermékként használt arany árfolyama viszont 1,1 százalékot emelkedett, a többi nemesfém közül pedig az ezüst 0,8 százalékot, a platina árfolyama pedig 1,3 százalékot erősödött.



Mire figyeljünk?

Ma egy fontosabb makroadat lesz, az Ifo gazdasági hangulatindex Németországból. A hét további részében több fontos esemény is lesz, az Egyesült Királyság szerdán hivatalosan is bejelenti, hogy elindítja az Európai Unióból való kilépés két éves folyamatát. Itthon a kamatdöntés, a friss inflációs jelentés és a foglalkoztatottsági adatok kerülhetnek a fókuszba. Vasárnap Európában is előreállítottuk az órát, így újra hat óra az időeltolódás Közép-Európa és Washington között.