Háborúhoz fegyverkezik a világ, de ki nyer vele?

Újra fegyverkezik Amerika az észak-koreai konfliktus árnyékában. Az amerikai légierő már megkezdte nukleáris arzenáljának, felújítását, amire dollármilliárdokat költhetnek el. Ebből a magáncégek profitálhatnak, a védelmi cégek megrendelései felpöröghetnek. Ami a részvények árfolyamában is tükröződhet.Amit eddig láttunk, hogy az iparági szerelők részvényei többnyire emelkedő trendben vannak idén, de ez nem meglepő annak fényében, hogy még tart a bika piac. A szektor legnagyobb amerikai szereplői mégis kiemelkedtek, árfolyamuk többnyire felülteljesítő volt az S&P 500 indexhez képest április óta, sőt, a Boeing kifejezetten szárnyalt. Az európai védelmi cégek viszont estek és a GE is lemaradt, bár utóbbinál kevésbé hangsúlyos az üzletágak között.

Boeing

Utasszállító repülőgépek mellett helikoptereket, drónokat és rakétákat is gyárt a Boeing. Az elmúlt öt évben több mint ezer katonai repülőgépet és műholdat gyártott és szállított le ügyfeleinek és a bevétel közel harmadát adta az üzletág.

Raytheon

A Raytheon a rakétákra és az elektronikára specializálódott. Információs rendszereiket használja a rakétavédelmi ügynökség, a NASA, a Védelmi Minisztérium, de még a brit határvédelem is.

Northrop Grumann

A társaság fő profilja a drónok, illetve a kiberbiztonság a honvédelemben. Fejlesztik a CBRNE (vegyi, biológiai, sugár, nukleáris és robbanóanyag)-felderítési rendszert Amerikában a potenciális fenyegetések felfedezésére.

Lockheed Martin

Az amerikai vállalat a világ legnagyobb szerződéses védelmi cége a katonaságtól befolyó bevételek alapján. A társaság árbevételének háromnegyede származik a katonai bevételekből és az amerikai kormány elsődleges partnere, a Pentagon költésének mintegy 10 százalékát nyeri meg. A nevéhez fűződik az F-35-ös vadászrepülőgép és az Orion űrhajó fejlesztésében is részt vesz.

Honeywell

A Honeywell repülőipari divíziója a bevételek több mint harmadát adja a cégnél. Motor-és hajtóműalkatrészeket gyárt a General Dynamicsnak és a Boeingnek is, de szinte nem lehet találni olyan katonai repülőgépet, amiben ne lenne Honeywell-alkatrész.

General Dynamics

A vállalat gyártotta egykor a nyugati világ "legnépszerűbb" vadászrepülőjét, az F-16-ost 1993-ig, amikor is eladta a gyártást a Lockheed Martinnak. Most tankokat, hajókat, lőszereket gyárt és katonai kommunikációs rendszereket fejleszt. Megnyert egy megbízást is az amerikai haditengerészettől atom-tengeralattjárókra.

United Technologies

A legismertebb terméke az UH-60 Black Hawk helikopter. A vállalat a napokban egyezett meg a szektor egyik nagyszereplője, a Rockwell Collins felvásárlásáról. A repüléstechnikai és alkatrészeket gyártó szektortársát 30 milliárd dollárért veszi meg. A Rockwell Collins a Boeing és az Airbus egyik legnagyobb beszállítója. Ezzel a világ egyik legnagyobb katonai repülő-alkatrészeket gyártó vállalata jön létre, amikor várhatóan egy év múlva lezárul a tranzakció.

Airbus

Az európai vállalat a Boeing ősi riválisa és nem csak az utasszállító repülőgépekben, de a katonai légi járművek piacán is. A bevétel 20 százalékát adja az Airbusnál a védelmi üzletág.

Saab

Az 1937-ben alapított cég többek között katonai repülőgépeket és rakétákat is gyárt, valamint képzési és szimulációs szolgáltatásokat is kínál mind katonai, mind polgári felhasználásra.

General Electric

A GE védelmi üzletága a katonai kommunikációs rendszerekre fókuszál. De gyárt például olyan vizualizációs rendszert, amelyek a katonai járműveken 360 fokos körbetekintést tesz lehetővé, amit érintőképernyővel és joystickkal lehet irányítani. Ezzel pedig úgy lehet látni mindent, hogy nem kell kiszállni a védelmet biztosító járműből.