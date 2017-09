Hamarosan a tőzsdén támad az Angry Birds

A Rovio értékét 2 milliárd dollárra becslik.

Tervezi a régóta várt tőzsdére lépést a finn mobiljáték-fejlesztő, a Rovio - jelentette be a társaság. A hírek szerint a helsinki tőzsdére vezetné be részvényeit. A legnagyobb tulajdonos is eladna részvényeket az elsődleges részvénykibocsátás során, mintegy 30 millió euró értékben - írja a Reuters. Legnagyobb tulajdonosa Kaj Hed, aki 69 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban. Unokaöccse, Niklas Hed volt az egyike annak a három finn egyetemistának, akik 2003-ban megalapították a céget. Pár évvel később Kaj Hed 1 millió dollárért vette a most közel 1,4 milliárd dollárt érő tulajdonrészét. A cég tulajdonosai között találjuk még az Accel Partners és az Atomico kockázati tőke társaságokat.Kérdés, hogy miért most megy tőzsdére a cég, miért nem akkor ment, amikor az egész világ Angry Birs-zel játszott? Ráadásul azóta nem is hallani róla, hogy lenne piacon egy hasonlóan népszerű játéka.Nehéz éveken van túl a Rovio. Miután az Angry Birds népszerűsége megkopott, a profit zuhanni kezdett. 2014-ben lemondott a vállalat vezérigazgatója és az új vezető alatt egy komoly reorganizáció kezdődött. Több hullámban volt leépítés és bezárta az egyik stúdióját is. 2014-ben a negyedére esett a cég profitja, már éppen hogy csak nyereséges lett a vállalat és az Angry Birds-ből származó bevételek közel feleződtek. Ezt újabb elbocsátás követte és miután nem javult a helyzet, újabb vezetőváltás jött.2016-ban azonban fordult a kocka, a már játékfejlesztőből szórakoztatóipari céggé vált Rovio ismét nyereséges lett és úgy tűnik, hogy visszatért a növekedés a céghez. A közönség jól fogadta az újabb Angry Birds-játékokat és a játék alapján készített film (aminek 2019-ben jön a következő része) is sikeres lett. 2016-ban közel 50 százalékkal nőtt a Rovio bevétele az előző évhez képest, működési eredménye pedig a 2015-ös 21 millió eurós veszteség után 18 millió eurós nyereség lett. 2017 első felében is jól teljesített a cég, az év első felében 94 százalékos bevtelnövekedésről tudott beszámolni, az EBITDA pedig közel négyszereződött.Az indoklás szerint az elsődleges részvénykibocsátásból a további növekedést finanszírozná a vállalat. De ez jó alkalom arra is, hogy a tulajdonos profitot realizáljon. Most, hogy ismét jól megy a cégnek, jobb eséllyel lesz sikeres az IPO.