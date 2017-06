Hamarosan Kínában is megvetheti lábát a Tesla

A helyi gyár segítene a cégnek elkerülni a 25 százalékos importvámot

A Tesla közel állhat ahhoz, hogy megegyezésre jusson arról, hogy Kínában gyártsa autóit, közelebb kerülve ezzel a világ legnagyobb autópiacához. A beruházásra Lingang fejlesztési zónájában kerülne sor, a nyilvános bejelentés pedig akár már ezen a héten érkezhet. A kínai jogszabályok miatt valószínűleg a Teslának együtt kell majd dolgoznia legalább egy helyi partnerrel.A Tesla Kínába költözésének stratégiai jelentősége is van, hiszen egyrészt a vállalat bevételei csak tavaly megtriplázódtak az ázsiai országban, továbbá a helyi összeszerelő üzemmel elkerülnék a 25 százalékos importvámot.Kína egyébként mára már a legnagyobb piaccá nőtte ki magát a károsanyagot nem kibocsátó járművek terén, sőt, céljaik szerint a a következő évtizedben megtízszereznék az alternatív energiával működő autók értékesítéseit.Egy másik kínai vonatkozása is van a sztorinak, ugyanis Kína legnagyobb internetes vállalata, a Tencent márciusban 1,8 milliárd dollárért 5 százalékos részesedést vásárolt a Teslában. A WeChat és a QQ üzenetküldő alkalmazások tulajdonosa a jövőben segíthet a Teslának tovább növelnie a piaci részesedést Kínában, ahol már több mint 200 vállalat jelentette be, hogy elektromos hajtású gépjárművet terveznek építeni.A Bloomberg megkeresésére a Tesla egyelőre nem kommentálta a híreket.