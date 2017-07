Hamarosan megérkeznek az első önvezető autók Zalaegerszegre

15 milliárd forint az első ütemben

A tervek szerint 2019 végére készülhet el a teljes beruházás

Palkovics László azt mondta: ütemterv szerint zajlik a két és fél év alatt befejezni tervezett zalaegerszegi létesítmény építése, amelynek első fázisa, a 300 méter átmérőjű, dinamikus felületű tesztpálya a jövő év tavaszán, nyarán készül el.A mintegy 42 milliárd forintos költségű, 250 hektáron elterülő tesztpályát építő és működtető cégben, az Autóipari Próbapálya Zala Kft.-ben a kormány a napokban 15 milliárd forintos tőkeemelésről döntött, ami elsősorban az első ütem befejezését szolgálja - közölte Palkovics László.A kormánybiztos szólt arról: folyamatosak a tárgyalások a nemzetközi autóipari cégekkel, név említése nélkül hozzátette, hogy csütörtök délelőtt is egy jelentős autógyár képviselői jártak a zalai megyeszékhelyen. Ezzel párhuzamosan az egyetemek, kutatóintézetek felkészülése is zajlik, a szerdán közölt felvételi eredmények alapján például a tavalyinál több, 37 hallgató jár majd szeptembertől mechatronikai képzésre Zalaegerszegen.Vigh László országgyűlési képviselő, a tesztpálya miniszteri biztosa (Fidesz) a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy újabb jelentős fázisához érkezett a próbapálya építése azzal, hogy a kör alakú tesztpályán a földmunkák után csütörtökön elkezdődött a geotextil és a 70-80 centiméter vastag kőalap terítése, ami évtizedekig jelentős terhelést képes majd elviselni. A 300 méteres körpályához mintegy 50 ezer tonna kőzúzalékot szállítottak már a helyszínre és kezdtek el teríteni.Az Európában is egyedülálló, önvezető járművek vizsgálatára is alkalmas zalaegerszegi járműipari tesztpálya alapkövét májusban Orbán Viktor miniszterelnök részvételével helyezték el Zalaegerszegen. A város környékén kialakítandó 5G-s informatikai hálózattal is összehangolva készülő tesztpálya közvetve és közvetlenül mintegy 350 új mérnöki álláshelyet teremt. A pályához benzinkút, szálloda és számos más kiszolgáló létesítmény is épül, további munkahelyeket teremtve.A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közlése szerint a beruházás első ütemében egyebek közt a fékteszteket lehetővé tévő zóna és a járművek kezelhetőségi pályája épül meg, illetve az autonóm járművek vizsgálatát lehetővé tévő zóna. Mindezek mellett kiépül a szükséges kommunikációs technológia és a kiszolgáló létesítmények egy része.A második fázisban, 2018-tól megépül a nagysebességű viszonyokra alkalmas ovális pálya, sor kerül a járműdinamikai tesztelemek további fejlesztésére, további kiszolgáló épületek létrehozására. A tervek szerint 2019 végére készülhet el a teljes beruházás.Az NGM és a magyar autóipar érdekelt szereplői között a projektet támogató együttműködést már több tucatnyi vállalat és cégcsoport írta alá, köztük a Magyar Telekom Nyrt., a T-Systems Magyarország, az Elmű Zrt., a Knorr-Bremse Fékrendszer Kft., jelezte továbbá részvételi szándékát a kínai Huawei és az elektromos járműveket és akkumulátorokat előállító Build Your Dreams (BYD). A pálya terveit a 70 éves járműipari tapasztalattal rendelkező, az önvezető autók fejlesztése területén is a világelsők közé tartozó japán Horiba Mira Ltd. készíti.