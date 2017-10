Három hete mutatták be, de máris lenyomták az új iPhone-t!

Tegnap bemutatták a Google legújabb telefonját, a Pixel 2-t

Minden idők legjobb mobilkamerája van benne

Tegnap mutatták be a Google új telefonját, a Pixel 2-t, ami valamiben máris jobb, mint a szeptember közepén bemutatott iPhone, a kamerája elképesztően jól sikerült. A DxOMark tesztjén a 100 pontos skálán az eddigi csúcstartó a Samsung Galaxy Note 8 mellé 94 ponttal felzárkózó iPhone 8 Plus volt, a Google Pixel 2 azonban nagyon csúnyán lenyomott minden konkurens mobilt, és 98 ponttal új csúcsot állított be a teszten. Így néz ki most a lista:

Forrás: DxOMark

És itt vannak a legfrissebb dobogósok:

1/2.6 hüvelykes 12 megapixeles szenzor

f/1.8 apertúra

Dual-Pixel autofőkusz

Optikai képstabilizátor

HDR+ technológia

Új portré mód

A DxOMark tesztelői kiemelik, ez a legjobb mobilkamera, amit eddig teszteltek, annak ellenére, hogy a Pixel 2 a versenytársak többségével szemben nem két kamerával, hanem csak eggyel rögzít. A Google telefonja a legfontosabb fotós és videós kategóriákban minden idők legmagasabb értékelését kapta, és összességében nagyot javult a Pixel első generációjához képest (98 vs. 90 pont).A Pixel 2 kamerájának főbb tulajdonságai:A Pixel 2 98 pontja egyébként úgy jött ki, hogy a fotó kategóriában 99 pontot kapott (csak halkan jegyezzük meg, hogy lassan érdemes átalakítani a skálát), a videó kategóriában pedig 96 pontot ért el a Google telefonja. A Pixel 2 többek között a gyors autofókuszának köszönheti a teszten elért sikerét, a tesztelők soha nem találkoztak még olyan gyors fókusszal, mint ami ebben a telefonban van.Itt a végeredmény:

