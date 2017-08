Három éven belül tőzsdére mehet az Uber

Az Uber új vezérigazgatója azt ígéri a dolgozóknak, hogy nagy változások jönnek a vállalati kultúrában. Mint ismeretes, az előző vezérigazgatónak a sorozatos botrányok miatt kellett távoznia. Egy volt dolgozó idén februárban zaklatásokról számolt be blogján, melyeket hivatalosan is jelentett a HR osztályon, azonban érdemben nem történt előrelépés az ügyben, sőt a dolgozót megfenyegették, hogy leminősítik a munkahelyi teljesítményét. A vállalatnál egy belső vizsgálatot indítottak, melynek keretében átvilágították az egész vállalatot és közel 20 alkalmazottól váltak meg. Később kiderült, hogy az Uber ipari kémkedést is folytatott, a versenytársait figyelte egy belső fejlesztésű programmal és a más vállalatoknak is dolgozó sofőröket próbálta befolyásolni. Nem tesz jót a cég kilátásainak az sem, hogy számos országban a szabályozó hatóságokkal és a taxitársaságokkal kell küzdenie folyamatosan a létjogosultságáért.Dara Khosrowshahi azt is ígéri, hogy 18-36 hónapon belül tőzsdére mehet az Uber. Jelenleg a céget a legértékesebb magánkézben lévő startupnak tartják, közel 70 milliárd dolláros becsült értékkel.Kérdés, hogy addigra hogy állnak az Uber pénzügyei, de egyelőre hatalmas veszteségekkel küzd. A második negyedévben 1,75 milliárd dollárnyi bevétele volt, amihez 645 millió dolláros veszteség társult a nettó eredmény szintjén. Bár tény, hogy ez már valamelyest javuló tendenciát mutat a korábbi negyedévekhez képest: az előző negyedévben még több mint 700 millió dolláros vesztesége volt, a 2016-os évet pedig 3 milliárd dolláros veszteséggel zárta.