Három gigagyárat épít az Apple

Trump és a világ egyik legértékesebb vállalata között folyamatos kommunikációs párbaj zajlik és egyre inkább úgy tűnik, hogy az Apple-re hatással van az új elnök. Bár még nincs meg a pontos helyszín, de Tim Cook megígérte, hogy három új gigagyárat épít az Egyesült Államokban. Az Apple egyik fontos beszállítója a Foxconn is tervezi egy nagy gyár építését, aminek szintén nincs meg a végleges elhelyezése, de nagy valószínűséggel Wisconsinban épülhet fel.Az Apple terveit és eddigi számait figyelve azonban látható, hogy elég aktív az Egyesült Államokban. Májusban Tim Cook arról beszélt, hogy egymilliárd dollárt fektetne be olyan amerikai vállalatokba, melyek fejlett gyártástechnológiával foglalkoznak, illetve támogatná azokat a programokat, melyek programozást tanítanak az embereknek és a tudás segítségével később alkalmazásokat tudnak fejleszteni.Donald Trump idén januárban arról beszélt, hogy rá fogják venni az Apple-t, hogy Amerikában gyártsák termékeiket. Az Apple erre úgy reagált, hogy már addig is nagy mértékben hozzájárult a munkahelyteremtéshez az Egyesült Államokban, például összesen közvetlenül és közvetve kétmillió munkahelyet teremtett, amelyből 80 ezer közvetlenül az Apple-höz kapcsolható a maradék pedig a beszállítókhoz, szoftverfejlesztőkhöz. Ezen kívül a beszállítóival együtt 50 milliárd dollárt költött el tavaly USA-ban.