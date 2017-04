Három új iPhone jön hamarosan

Idén ősszel elkényezteti az iPhone-rajongókat az Apple, ezúttal nem csak kettő, hanem három új telefont is piacra dob. A jelenlegi iPhone-ok feljavított változata mellett egy teljesen új, csúcskategóriás modellel is jelentkezik az Apple, amit a korábbi pletykákban csak iPhone 8-ként emlegettek. Teljesen új kijelzőt kaphat, hajlított üveggel és sokkal fejlettebb kamerával, a home gomb pedig elképzelhető, hogy be lesz építve a kijelzőbe. A keret eltűnik, amennyire csak lehet, így nagyobb kijelző mellett kisebb lehet a telefon. Az Apple azzal is kísérletezik, hogy a két hátlapi kamerát nem horizontálisan, hanem vertikálisan helyezi el és az előlapi kamera is két lencsét kap. A tavalyi modell frissítése ugyanakkora, 4,7 colos és 5,5 colos méretben kerül az üzletekbe, az új "szupertelefon" pedig OLED-kijelzőt kaphat.Állítólag az Apple több különböző modellt is tesztel, így még semmi sem biztos. De úgy néz ki, hogy a szokottnál tovább kell majd várni az új csúcstelefonra, mert a szűkös beszállítói kapacitások miatt a készülék nem lesz kész, csak a szokásos őszi bemutatót követő egy-két hónapban. Állítólag gondok akadtak a hajlított kijelző tömeggyártásával is. A nagy versenytárstól, a Samsungtól rendeli az OLED-kijelzőket, mert a többi beszállító még nem áll készen a tömegtermelésre. De a Samsung ugyanilyen kijelzőket használ a Galaxy S8-ban is. Állítólag az Apple 100 millió darabot rendelt belőlük.Az iPhone az Apple legfontosabb terméke, a bevételek kétharmadát adja és a többi termék, például az Apple Watch és az iPad értékesítéseit, valamint az olyan szolgáltatások, mint az App Store alkalmazásbolt bevételeit is megdobhatja.Három éve nem volt komolyabb változás az iPhone hardverében és dizájnjában, ezért elemzők szerint nagy az esély egy komoly változásra.