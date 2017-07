Hatalmas beruházásra készül a MARS nálunk

A cégről A MARS egy amerikai központú élelmiszeripari cég, ami a Mars-család tulajdonában van. A Forbes rangsora szerint a hatodik legnagyobb amerikai magánkézben lévő vállalat. Legismertebb termékei közé tartozik az M&M's, a SNICKER, a TWIX, a MILKY WAY, a DOVE, a PEDIGREE, a ROYAL CANIN, a WHISKAS, az ORBIT®, az UNCLE BEN'S, a MARS DRINKS és a COCOAVIA. Ezen kívül a Mars állategészségügyi szolgáltatásokat is nyújt, ilyenek például a BANFIELD állatkórházak. A virginiai McLeanben található központ mellett a vállalat több mint 80 országban van jelen.



A Mars Magyarország széles termékpalettával rendelkezik, kínálatában a többi között a PEDIGREE, a WHISKAS, az ORBIT, a MARS, a SNICKERS, a DOLMIO és az UNCLE BEN'Sis megtalálható. A vállalat budapesti kereskedelmi egysége több mint 100 munkatársat foglalkoztat, Csongrád-Bokroson épült állateledelgyárukban pedig több mint 800 munkatárs dolgozik. A gyár évente 150 ezer tonna állateledelt exportál a világ 25 piacára Európában és világszerte.

A bokrosi gyáregységet 1993-ben alapította a cég. Most olyan újabb gyártósorok telepítését tervezik, amelyeken a kisállateledel gyártás prémium termékeit, mint a Denta Stix vagy a Denta Flex fogják gyártani, melyek a kutyák fogállapotának javítását hivatottak segíteni.A beruházás hatására 70 fővel bővül a munkatársak száma, így a MARS már 900 embert foglalkoztat Bokroson. Fejlesztik a beszállítói kapacitást is, ezzel is további új munkahelyeket teremtve.