Hatalmas dobással rukkolt elő az IKEA - A magyar vásárlóknak még várniuk kell

Új rezsifaragó megoldást dobott piacra az IKEA

Magyarországon is megjelenhet az IKEA újítása

Az IKEA számára kiemelten fontos a fenntarthatóság minden területen, így áruházai működése (LED izzók használata, napelemek, szélerőművek és geotermikus energia használata), illetve termékei tervezése során. A lakossági napelemeket az IKEA nemrég vezette be, Angliában tesztelte, mára több piacon is kapható. A napenergiát tároló egység egyelőre szintén csak Angliában elérhető, bízunk abban, hogy mihamarabb a magyar vásárlók is találkozzanak vele az áruházakban, melyet a lehető legelérhetőbb áron fogunk vásárlóinknak kínálni.

Angliában közel 15 százalékot emelkedtek idén a rezsiköltségek, ezért jelentős megtakarítást hozhat a napenergia és annak tárolása. Az IKEA egy olyan napenergia tárolására alkalmas megoldást nyújt majd az angol vásárlóknak, amivel az energiaköltségeken tudnak faragni. Az új megoldás nem lesz olcsó, a pontos ár attól függ, hogy mekkora akkumulátorkapacitást (3,3 kWh és 6,5 kWh között) vásárolnak, de alapvetően 9000 dollárral kell számolni. Azok a vásárlók, akik már rendelkeznek napelemekkel egy olcsóbb csomagot is tudnak vásárolni, amiben csak az energiatárolásra alkalmas berendezést vásárolják meg, ez már 6000 dollár alatt is kapható lesz.A Solarcentury szerint az együttműködés keretében a legversenyképesebb megoldást nyújtják majd a piacon, a beruházás megtérülési ideje 12 év körül lehet.Az IKEA megoldása egyébként hasonlít a Tesla Energy által kínált rendszerhez, ahol a lakossági fogyasztók a cég Powerwall elnevezésű egységében tárolhatják az energiát. Itt viszont lényeges különbség, hogy az energia előállítása már nem csak napelemekkel történhet, hanem a Tesla különleges szolár cserepeivel Természetesen megkerestük az IKEA-t és megkérdeztük, hogy Magyarországon is elérhető lesz-e az új termék és ha igen, mikor. A következő választ kaptuk:Ezek alapján úgy tűnik, hogy hamarosan itthon is elérhető lesz a rezsicsökkentésnek ez a formája.