Hatalmas leírás miatt vizsgálódnak a BT Groupnál

A BT Group a napokban bejelentette, hogy "helytelen könyvelési gyakorlatra és viselkedésre" talált bizonyítékot az olasz leányvállalatánál, több évre visszamenőleg. Ezért jelentős, 530 millió fontos leírásra kényszerül. Ez több mint a háromszorosa annak az összegnek, amit még októberben becsült a cég, amikor elkezdődött a belső vizsgálat. Ezért most az olasz hatóságok is vizsgálódnak az ügyben - jelentette be Milánó főügyésze.Az olasz részleg nagy fejfájást okoz a brit távközlési vállalatnak, főleg úgy, hogy alig járul hozzá a cégcsoport eredményéhez, tavaly mindössze a cégszintű EBITDA 1 százalékát adta.- véli a Charles Stanley Group elemzője.A BT Italia 1200 dolgozót foglalkoztat és 800 millió euró bevételt termel éves szinten, ami a cégszintű bevétel kevesebb, mint 4 százalékát teszi ki. Olyan ügyfelei vannak, mint az Eni, a Fiat Chrysler, a Mediaset, vagy a BNP Paribas.De nem csak az olasz üzletággal vannak gondok, a brit tevékenységére is a várakozásoknál gyengébben teljesít, különösen az állami ügyfelek - indokolta a profit warningot a menedzsment.Amióta 2013-ban, Gavin Patterson átvette a vezérigazgatói posztot, ez volt az első komolyabb botrány a cégnél, eddig sikeresen futtatta fel a vállalat lakossági üzletágát. De még hisz a vezető az olasz leányvállalatban, véleménye szerint egy olyan terület lehet, ahol növekedést ér el a cég. Pedig egyes elemzők szerint a BT jobban járna, ha eladná az olasz tevékenységét.