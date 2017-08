Hatalmas meglepetéssel rukkolt elő a Tesla - Megvadultak a befektetők

Kilőtt az árfolyam

A Tesla árfolyama valósággal kilőtt azt követően, hogy közzétett második negyedéves beszámolóját az amerikai piacok zárását követően. Az amerikai elektromos autógyártó részvényei több mint 7 százalékot erősödtek, így ismét 350 dollár felett kereskednek velük, ez egyben azt is jelenti, hogy a Tesla-papírok év eleje óta közel 64 százalékot emelkedtek.

De minek örülnek ennyire a befektetők?

1. Jobban teljesített a Tesla a várakozásoknál

A zárás utáni ralit látva felmerül a kérdés, minek is örültek meg ennyire a befektetők, mik voltak azok a pontjai a gyorsjelentésnek, amelyek ennyire pozitívan hatottak az árfolyamra?Az már július elején kiderült, hogy a Teslának meggyűlt a baja a legerősebb akkumulátorával, így a második negyedévben csupán 22 ezer autót értékesített. Ugyanakkor ez is elég volt ahhoz, hogy az első félévre adott korábbi értékesítési várakozás - összesen 47-50 ezer autót terveztek eladni - hajszállal ugyan, de teljesüljön. Ez egyben azt is jelentette, hogy a Tesla közel 53 százalékkal több autót értékesített a második negyedévben, mint egy évvel korábban.Ennél az értéknél érdemes egy kicsit elidőzni, ugyanis lehet azt mondani, hogy azért ilyen nagyütemű a növekedés, mert alacsony volt a bázis és ezért nem is olyan nagy dolog ez, viszont ezt egy olyan környezetben sikerült elérnie a Teslának, ahol a rivális luxus-szedánok értékesítése gyakorlatilag stagnált.

A meghatározó üzletág, vagyis az autógyártás kiugróan jó teljesítménye fontos szerepet játszott abban, hogy a Tesla közel 2,8 milliárd dolláros árbevételt ért el, amely 120 százalékos növekedést jelentett 2016 azonos időszakához képest. Ugyanakkor nem csak az autógyártó üzletág segítette az árbevétel növekedését, hanem az Energy üzletág és szervizszolgáltatások növekvő forgalma is.A Tesla 336 millió dolláros nettó veszteséget (GAAP) és 2,04 dolláros egy részvényre jutó veszteséget szenvedett el a második negyedévben. Hogyha a nem amerikai számviteli szabályok (non-GAAP) alapján nézzük a nettó eredményt és nem vesszük figyelembe a nem pénzbeli juttatásokat, akkor 220 milliós dolláros veszteségről, illetve 1,33 dolláros egy részvényre jutó veszteségről beszélhetünk.Mindezek alapján elmondható, hogy az amerikai elektromosautó-gyártónak sikerült felülmúlnia az elemzői várakozásokat az árbevétel tekintetében, míg az egy részvényre jutó veszteség kisebb volt az előzetes konszenzushoz képest.

2. Több jó hírt is kaptak a befektetők a Model 3-mal kapcsolatban

3. Ameddig a házad áll, vagy a végtelenségig

4. Bőven van pénze a Teslának

5. Tovább nőhet az értékesítés, megugorhat az árbevétel

A Tesla negyedéves beszámolójában nem mulasztotta el a piac orra alá dörgölni, hogy a korábbi ígéreteikkel összhangban sikerült megkezdeni a Model 3 tömeggyártását és az első 30 járművet már le is szállították. Ez persze nem volt új információ, ahogy az sem, hogy a gyártást exponenciálisan fogják felfuttatni, és decemberre juthatnak el odáig, hogy havi 20 ezer autót tudnak majd előállítani. A szállítással kapcsolatban a cég jelezte, munkavállalóik után azoknak a megrendelőiknek kezdik értékesíteni, illetve kiszállítani új modelljüket, akik már rendelkeztek egy Teslával és most előjegyeztek egy újra. Ez várhatóan 2017 negyedik negyedévében kezdődhet meg, míg a nemzetközi értékesítésre/szállításra 2018-ig várni kell.Ami viszont ezeknél sokkal fontosabb információ volt, hogy a Tesla átlagosan napi 1800 előrendelést kap az új modelljére. Továbbá a cég menedzsmentje jelezte, hogy a Model 3-mal már 2017 negyedik negyedévében pozitív bruttó marzsot érhetnek el, amely 2018-ban már 25 százalékos lehet. Ez pedig azért fontos, mert (1) az iparágban egyedülálló bruttó marzs mellett lenne képes gyártani a Tesla az olcsóbb modelljét, (2) korábban sokan aggódtak amiatt, hogy a modell-mix eltolódása az olcsóbb jármű irányába jelentősen csökkentheti a Tesla bruttó marzsát, ez viszont az ígéret szerint nem fog bekövetkezni. Annyit viszont elismert a Tesla, hogy az autógyártó üzletág bruttó marzsa (non-GAAP) a negyedik negyedévben 20 százalék alá eshet a jelenlegi 25 százalékos szintről.Az Energy üzletág egyre nagyobb hangsúlyt fog kapni a Teslán belül, ezért is fontos, hogy a vállalat jelezte, már javában folyik a szolár cserepek gyártása a nevadai üzemükben és a tervek szerint Buffalóban is hamarosan megkezdődhet a gyártás. A Tesla alkalmazottainál ráadásul már meg is kezdődött az első szolár cserepek telepítése. A gyártó egyébként a negyedéves beszámolójában egy poént is megengedett magának. Jelezte, hogy annyira biztos a terméke tartósságában, hogy az iparágban egyedülálló garanciát vállalnak: ameddig a vevő háza áll vagy a végtelenségig.A vállalat közel 959 millió dollárt égetett el a negyedév során, amely döntően a Model 3-ra, a fremonti üzem, valamint a Gigafactory 1 gyártókapacitásának felpörgetésére, illetve az értékesítési- és szervizhálózat, valamint a töltőinfrastruktúra fejlesztésére ment el. A Tesla ugyanakkor a második negyedév végén több mint 3 milliárd dollár nettó likviditással rendelkezett. Ez pedig azért fontos, mert a tervek szerint 2017 második félévében további 2 milliárd dollárt fordíthatnak capexre, vagyis lesz elég pénze a Teslának, hogy akár új forrás bevonása nélkül pörgesse fel a Model 3 gyártását, növelje a Gigafactory 1 gyártókapacitását, építse a Supercharger hálózatát és bővítse szolgáltatásait.A Tesla menedzsmentje szerint a Model S és Model X értékesítése 2017 második félévében növekedhet az első félévi 47 077 darabos összértékesítéshez képest. A növekvő eladások mellett az árbevétel is érdemben növekedhet majd a második félév során, míg a működéshez kapcsolódó kiadások nem változnak majd várhatóan érdemben. A gyártó a fentieken kívül utalást tett arra, hogy nagyon várja már, hogy bemutathassa legújabb modelljét, amely a Model 3-as után a következő lesz a sorban.