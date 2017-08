Hatalmas veszteségekkel küzd az Uber

Kapcsolódó cikkek: Kevesebbet ér az Uber a sorozatos botrányok után

Tarol a világon az Uber (ahol nem tiltották még be), a második negyedévben 8,7 milliárd dollár forgalmat generált, két és félszer annyit, mint az előző év azonos időszakában. A számokat megdobta az is, hogy oroszországi tevékenységeit egyesítette a helyi rivális, a Yandex hasonló szolgáltatásával.A 8,7 milliárd dollárnyi forgalomból 1,75 milliárd dollár nettó árbevétele származott az április-júniusi negyedévben, és a forgalommal együtt a bevételek is nőttek. Viszont masszívan veszteséges a cég. A második negyedévben 645 millió dolláros veszteség volt a nettó eredménye, bár tény, hogy ez már valamelyest javuló tendenciát mutat a korábbi negyedévekhez képest: az előző negyedévben még több mint 700 millió dolláros vesztesége volt, a 2016-os évet pedig 3 milliárd dolláros veszteséggel zárta.A befektetők egyelőre finanszírozzák a veszteségeket, 2010 óta összesen 15 milliárd dollárt kapott befektetőktől. Az Uber jelenleg a világ legértékesebb magánkézben lévő startupja, 68 milliárd dolláros értékkel.