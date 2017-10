Hatalmasat fog szólni, ha kidurran a bitcoinlufi

Persze, hogy ez egy lufi. Remélhetőleg csak egy, a folyamatosan fúvódó lufik közül. A buborékok vonzzák a figyelmet, és értéket hoznak az ökoszisztémába. Azt mutatja, hogy a fejlesztős és az üzletemberek is elismerik a technologóiában rejlő értéket, és ők fundamentális értéket teremtenek az új projektek által, ezzel fejlesztve a technológiát.

Ahogy egyre nagyobb és nagyobb lesz a monetáris bázis, úgy fog a volatilitás is lecsökkenni. Rengeteg olyan államok által kibocsátott deviza van, amely legalább olyan volatilis, mint az ether vagy a bitcoin.

Azonban attól még, hogy a lufi egyszer kidurran, az nem a dolgok végét fogja jelenteni. Sőt, Lubin szerint hosszú távon még a technológia hasznára is fog válni.- mondta Lubin a Quartz and Retro riportjábanA kriptopénzeknél jellemző hatalmas volatilitás is szóbakerült a műsorban, amire Lubin azt mondta, hogy ez valóban egy nagy probléma jelenleg, ami abból fakad, hogy a hagyományos devizáknál jóval kevesebben használják a digitális fizetőeszközöket. ( A Credit-Suiss egyik elmezője nemrégiben megjegyezte, hogy a bitcoin 11-szer volatilisebb, mint a brit fint és a dollár volt a brexit után, és háromszor olyan volatilis, mint az olaj ára).Az ether ára egyébként egy elképesztő rali után több mitn 50-szeresére, 400 dollár fölé emelkedett az idén, azóta azonban jellemzően esik az árfolyam, jelenleg 300 dollár körényékén mozog a második legnagyobb kapitalizációjú kriptopénz értéke.

Kép forrása: Tradingviews