Hatalmasat lehet kaszálni a világot felforgató egészség-bizniszekkel

Mindennapos jelenséggé váltak a közösségi médiából visszaköszönő ételfotók, amelyeknek ma már nem csak gusztusosnak, de egészségesek is kell lenniük, ahogy nem telhet el nap, hogy ne szembesüljünk valamelyik ismerősünk futóteljesítményével a hírfolyamban. Az egészséges életmód - vagy legalábbis az arra való törekvés - minden eddiginél fontosabbá vált egy olyan korban, ahol soha nem látott tömegek töltik napjaikat számítógép előtt ülve.

egy felmérés szerint 2016-ra 6,8 százalékkal emelkedtek az organikus termékek eladásai, elérve a 36 milliárd dolláros forgalmat, a mentesekből - laktóz, glutén és egyéb összetevők nélkül készülőkből - pedig 7 százalékkal többet adtak el tavaly, 32 milliárd dollár értékben. Az említett két kategória húzza legjobban a globális egészség iparágat (ételek és étrendkiegészítők), amely a felmérés szerint 2021-re elérheti a 833 milliárd dolláros (221 ezer milliárd forintos) forgalmat.

Az egészséges vagy valamilyen ételérzékenységre specializált termékek korábban egy szűk réteget értek el, azonban mióta egyre evidensebbé válnak az élelmiszeripari tömegtermelés negatív hozadékai, és az elhízás globális népbetegséggé vált, úgy egyre többen fordítanak fokozott figyelmet rá, mi kerül a kosárba. Az egészséges életmódra és fogyásra építő bizniszek pedig gombaként nőnek ki a földből:Ewa Hudson, a kutatást készítő Euromonitor International health and wellnes osztályának vezetője az intenzív növekedés okát a fogyasztók egyre nagyobb fokú tudatosságában látja, akik ma már sokkal több figyelmet fordítanak arra, hogy megnézzék a megvásárolt ételek címkéit természetes összetevők után kutatva, hogy aztán lelkiismeretfurdalás nélkül tehessék azt az asztalra.

A befektetők is megtalálták

2015-ben 6,8 milliárd dollár folyt az egészséges étkezést zászlajukra tűző tech-cégekbe, miközben néhány éve a befektetők még kerülték az ilyen üzleteket nehéz skálázhatóságuk és a bizonytalan kereslet miatt. Azonban az olyan sikersztorik, mint a Feel Good Foods, amely gluténmentes ázsiai ételekkel nemrég érte el a 800 millió forintos bevételt, vagy a - 104 milliárd forintos bevételt produkáló - Graze, amelytől névre szóló, egészséges alapanyagokból készült snackcsomagokat lehet rendelni bebizonyították, hogy megéri az egészséges életmódba pénzt tenni.

Egy ilyen üzlet beindításhoz 8-10 millió forintra van szükség, amiből 2 millió forint az egyszeri franchise díj, és ugyanennyi az üzlet szabvány bútorokkal és megfelelő gépekkel való berendezése. A kezdeti üzemeltetési kiadásokra legalább 600 ezer forintra van szükség. Ezekhez jön még hozzá kétmillió forint értékű árukészlet, másfél millió értékben a működéshez szükséges egyéb eszközök és az esetleges felújítási költségek, amik a pár százezertől a milliós tételig terjedhetnek.

Franchise árak

A vállalkozás befektetési igénye közepesnek mondható, találunk ennél tőkeigényesebb és kisebb pénzből is megvalósítható franchise-okat. Egy BioHair üzlet nyitásához például összesen nagyjából 14-15 millió forintra van szükség, amiből maga a franchise-díj Budapesten 4 millió forint plusz áfa, igaz, vidéken ez csak 2,5 millió. A KiwiSun szolárium hálózatába való belépés költsége nagyban függ a beüzemelt gépek számától: egy 3 gépes üzlet indítása nagyjából 15, egy 5 gépesé pedig 20 millió forint körüli tőkét igényel. A jól menő Logiscool programozósulihoz való betársuláshoz nagyjából 6-10 millió forint szükséges, amit leginkább a bérleti költség befolyásol, de egy Fornettit már 3-4 millió forintból is el lehet indítani.

A fogyókúra nem arról szól, hogy az ember nem eszik, csak éppen a szervezetének, igényeinek megfelelő dolgokat, ami személyenként változó lehet. Ezért inkább életmódváltási tanácsadásnak nevezném, amit nyújtunk

Magyarországon a fogyasztók kétharmada - 68 százalék - hajlandó többet is fizetni olyan ételekért és italokért, amelyekben nincs általuk nemkívánatosnak tartott alkotóelem.

Bár egy elég speciális területről van szó, nem szükséges dietetikusnak lenni ahhoz, hogy valaki hasznot húzzon a trendből. Bár bioboltot már minden sarkon találni - de még a hiperek kínálatában is megtalálni a biopolcot - egy saját vegán, vagy valamilyen speciális igényt kiszolgáló büfé vagy étterem nyitása pedig mindig rizikós, addig egy jól bejáratott és sikeres márkához való csatlakozás kevesebb kockázattal jár.Bár a TOP 100 franchise listáját még mindig a McDonald's vezeti, bevétele 2013 óta csökken.5-10 milliós kezdőtőkével már találni olyan, az egészséges életmódra építő brandet, amely meggyőző nemzetközi referenciával keres magyar franchise partnereket. A táplálkozási tanácsadással foglalkozó, spanyol Natur House például a következő 5 évben 50 üzlet nyitását tervezi Magyarországon, de rohamos gyorsasággal terjeszkedik a román Salad Box is."Magyarországon ugyanazok a trendek érvényesülnek, mint Nyugat-Európában vagy a tengerentúlon, csak jellemzően néhány év késéssel. A táplálkozási tanácsadás egy keresett szolgáltatás, amit jól mutat a világszerte működő 2400 Natur House üzlet. Ez az igény Magyarországon is megvan, amit a budapesti üzletet felkereső heti átlag 40 ügyfél bizonyít" - mondta a Portfolio-nak Bedő Mónika, a két budapesti üzlettel rendelkező Natur House magyarországi szakmai igazgatója.Mindehhez részletes üzleti tervvel segítik a csatlakozó partnereket. Hogy mikortól termeli ki egy üzlet a fenttartási költségét, az nagyban függ a lokációtól, de az eddigi tapasztalatok alapján, ez akár már 3-6 hónapon belül is megtörténhet.Bedő szerint azt is fontos látni, hogy mivel egy kialakulóban lévő trendről van szó - és még csak két üzletet nyitottak az országban - az újonnan csatlakozó partnereknek nem kell tartaniuk attól, hogy "rányitnak" egymásra, gyakorlatilag egy még érintetlen piacra lépnek be.- mondta a szakmai igazgató. Az ügyfeleket először dietetikus, vagy táplálkozástudományi szakember vizsgálja meg, majd az eredmények alapján javasolnak diétát, amit a cég által gyártott természetes alapú étrend kiegészítőkkel turbóznak fel. A hálózat két üzletének még nincs teljes éves üzleti eredménye, de az átlagban heti 40 ügyfelet jó kezdésnek tartják.Nemcsak a súlyproblémával küzdőket célozzák meg, hanem azokat is, akik szeretnének formában maradni, és ehhez keresnek szakmai támogatást. Egyikből sincs hiány: a Nielsen egészséges étkezésről készített felmérése szerint a magyarok több mint fele törekszik étrendjét úgy alakítani, hogy egyrészt bio élelmiszert, illetve kevés zsírt, szénhidrátot fogyasszon, másrészt, hogy elkerüljön olyan összetevőket, amelyekre érzékeny, allergiás, vagy amelyek ütköznek valamilyen meggyőződésével.

A cikk megjelenését a Natur House támogatta.

"Szeretnének a fogyasztók úgy táplálkozni, ahogy azt fontosnak tartják, de egyedül nem tudják ezt megoldani. Igénylik az élelmiszergyártók segítségét, hogy olyan termékeket kínáljanak, amelyek tekintetbe vesznek az élelmiszer érzékenység mellett más speciális étkezési szempontokat is" - mondta Andrew Mandzy, a Nielsen stratégiai ismeretek igazgatója.Bár bombabiztos üzlet nem létezik, hiszen sok múlik a lokáción és egyéb tényezőkön, az idézett kutatások azt mutatják, hogy az egészséges étkezéssel kapcsolatos termékekre és szolgáltatásokra nem csak egyre növekvő az igény, de az emberek hajlandóak érte mélyebben is a zsebükbe nyúlni.