Hatósági nyilvántartásból választhatunk villany- és vízszerelőt

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a villanyszerelői és a vízszerelői tevékenységet az a személy végezheti, akiA bejelentéshez másolatban mellékelni kell a Közlönyben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.A nyilvántartásba kerülést kizáró tényező például, ha a szerelő súlyosan megsértette a tevékenység végzésére vonatkozó - jogszabályban előírt - szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a hatóság megállapította.Ugyanakkor a tevékenységtől a hatóság által korábban eltiltott szerelő is a nyilvántartásba kerülhet és bejelentheti a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a szerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.Mint azt korábban megírtuk , a kormány júliustól korlátozta az elosztótársaságok hatósági jogköreit és radikálisan csökkentette a határidőket, miután számos panasz érkezett arról, hogy az építkezéseknél, átalakításoknál a körülményes engedélyezés és kivitelezés sokszor hónapokkal meghosszabbítja a munkát. Ezért szeptembertől a vállalkozások széles körét engedik be a piacra, amitől a kormány szolgáltatások színvonalának emelkedését és a kivitelezői árak csökkenését várja. Ennek részeként jön létre a szerelők központi nyivántartása is, amely azonban nem lesz kizárólagos érvényű, vagyis a kivitelezőt keresőknek nem lesz kötelező innen választaniuk. Emellett július 1-jétől a közműcsatlakozások díjmentessé váltak, amivel a kormány számításai szerint a lakossági felhasználók egy átlagos méretű lakást vagy családi házat feltételezve legalább 450 ezer, legfeljebb pedig 1,9 millió forintot takaríthatnak meg, míg a kis- és középvállalkozások költségcsökkentése elérheti a 2,8 millió forintot is.