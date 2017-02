Hazajött Londonból, és feltett egy magyar céget a világ divattérképére

Óriási megtiszteltetés a Forbes listáján szerepelni, de nem dőlök hátra, sőt, ez inkább lendületet ad a folytatáshoz. Az életkor szerintem csak egy szám, nem ez a lényeg, hanem a hozzáállás. Minden tárgyalásnál megvannak a kitűzött céljaim, amiket el szeretnék érni, és nem az életéveim számától függ, hogy sikerrel járok-e.

A mai napig nagyon dinamikusak a mindennapjaim, és ehhez a teniszező múltam adta az alapot, hiszen nagyon jól megtanított a kemény munkára, a kitartásra és a fegyelemre.

Gyorsan beleszerettem a márkába, egészen más érzés volt egy saját projekten dolgozni. Hat hét után, miután összeállítottam az üzleti tervet, megkértek, hogy vegyem át az ügyvezető pozíciót a cégnél.

Szerencsére eddig egyáltalán nem voltak rossz tapasztalataim ezen a téren, de ehhez hozzájárulhat, hogy sokáig versenyszerűen teniszeztem, és gyakran ki kellett állnom magamért. Tizenegy éves koromtól szinte az egész világot bejártam válogatott junior játékosként Európa-bajnokságokon és Világbajnokságokon, ami szintén adott egyfajta magabiztosságot. Akkoriban arról szólt az életem, hogy reggel 6 órakor edzésre mentem, aztán egész nap az iskolában voltam, este pedig megint edzettem.Hozzá kell tenni, hogy a divatiparban nem nehéz nőnek lenni, az egész csapatunk nőkből áll. Úgy látom, hogy az Y-generációnál, a fiatalok között már kevésbé van jelen a nőkkel szembeni negatív hozzáállás az üzleti életben. Én látok egy pozitív tendenciát és remélem, hogy ez a jövőben is így marad.Éppen hazalátogattam két hétre, amikor egy családi barát, Vajda Malyi Zsuzsa divatszakember figyelmembe ajánlotta Áron Esztert, az ÁERON divattervezőjét. Felajánlotta, hogy bemutat neki, mert ismerve a szakmai múltamat úgy gondolta, tetszene nekem a cég. Zsuzsa az AÉRON tulajdonosaival már korábban is kapcsolatban állt, és jelenleg ő a cég márkatanácsadója. Az Eszterrel és a három tulajdonossal való találkozásom után tanácsadóként kezdtem el segíteni a munkájukat, ingázva London és Budapest között.Sokáig éltem külföldön, ráadásul félig német családból származom, és a magyar csak egy a három anyanyelvem közül, ezért volt egy kis félelem bennem, de Budapestet mindig is imádtam, és a családom is ide kötött. Nem sokat gondolkoztam az ajánlaton, szinte azonnal elfogadtam, mert azt gondolom, hogy ha valaki 24 évesen egy ilyen lehetőséget kap, akkor azt meg kell ragadni.Fontosak számomra Eszter meglátásai, mivel egy divattervező kreatív szempontból is tud ötletekkel szolgálni, míg én inkább csak üzleti oldalról látom a képet. Nagyobb üzleti döntések előtt mindig átbeszéljük a lehetőségeket, és bevallom, jól jön számomra a tőle kapott visszacsatolás. Úgy vélem, szuper duó vagyunk mi ketten, nemcsak az üzleti életben, hanem magánemberként is jó a kapcsolatunk.

Előfordul, hogy még be sem folyt a pénz a kollekcióból, de már meg kell tudni oldani a következő év finanszírozását is. Ebből kifolyólag cash flow szempontból nem a legtervezhetőbb iparág, de két tőkealap-kezelő cég mégis látott fantáziát a cégünkben.

Úgy gondolom, nem az a legfontosabb, hogy minél több piacon jelen legyünk, hanem sokkal inkább az, hogy egy-egy piacon erős jelenlétet tudjunk kiépíteni. Ha ez valahol sikerül, az vonzza maga után a többi piacot is, ez lebeg a szemem előtt, amikor új országokba való belépést fontolgatunk.

A divatipar egy sajátos jószág olyan szempontból, hogy óriási tőkebefektetést igényel.Még az ügyvezetői kinevezésem előtt, 2014-ben szállt be tőkével a Széchenyi Tőkealap és a Day One Capital, a két alapkezelő összesen 233 millió forintot fektetett az ÁERON-ba. Ez nagy segítséget jelentett nekünk abban, hogy nyitni tudjunk a külföldi piacok felé.Minden kockázati tőkealap-kezelőnél vannak előre meghatározott céldátumok, de ezek teljesülése nyilván függ attól is, hogy megy a sora a célvállalatnak, tehát elképzelések vannak, de hivatalos dátum nincs. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az alapkezelőkkel, bíznak bennem annyira, hogy rám hagyják annak eldöntését, mi a legjobb az ÁERON-nak. Már a tárgyaláskor hangsúlyoztam, hogy az egész nem fog tudni működni akkor, ha mindenki bele akar szólni a cég működésébe, és ebben az alapkezelők teljes mértékben partnerek. Havi szinten tartunk vezetői üléseket, ahol minden lényeges pontot többször is átbeszélünk, de napi szinten egyáltalán nem jellemző a kapcsolattartás.Már összesen több mint hat partnerünk van külföldön, ők Tokióban, Sanghajban, Párizsban, Milánóban, New Yorkban, Koppenhágában, Münchenben és Antwerpenben vannak jelen. Abszolút Ázsia a legsikeresebb célpiacunk, azon belül is Japán. A szigetországban jelentős előrelépést tettünk azzal tavaly novemberben, hogy sikerült megállapodnunk az egyik legnagyobb helyi nagykereskedővel, de fontos célpiac Dél-Korea, Hongkong, Kína és Tajvan is. Európában főként a Benelux államokban van nagyobb piaci jelenlétünk, a Benelux lakosság kifejezetten nyitott az új márkák iránt, szemben például Németországgal, amely ilyen szempontból zártabb piac. Ettől függetlenül törekszünk arra, hogy a németek elismerését is kivívjuk. Ott van emellett az Egyesült Államok, ahol bár sikeres és kevésbé sikeres éveket is megéltünk, leszerződtünk egy új partnerrel, így bízom benne, hogy az amerikai piac is az elvárásainknak megfelelően tud majd bővülni.A meglévők mellett természetesen keressük az új megjelenési lehetőségeket, fontolgatjuk például az ázsiai jelenlét bővítését, és Dél-Afrikát is, mint opciót.A külföldi versenytársakat illetően például a JOSEPH, az Alexander Wang vagy a See by Chloé (fiataloknak szóló Chloé) termékek vannak körülöttünk. Ezek nem luxusmárkák, hanem az ún. advanced contemporary (magyarul haladó kortárs - a szerk.) márkák, amik között mi is mozgunk.Itthonról nem tudok feltétlenül konkurens cégeket felsorolni, és nem azért, mert a többiek nem elég jók, hanem azért, mert rendkívül kicsi a magyar piac. A versenynél sokkal fontosabbnak tartom, hogy segítsük egymást, hiszen az egész hazai divatiparnak jót tesz, ha minél több magyar márka jelenik meg külföldön.

Fontosnak tartom leszögezni, hogy Magyarország a bázisunk, itt gyártunk mindent és a jövőben sem szeretnék ezen változtatni, de a vevőkör a piaci adottságok miatt is limitált. Azért megvan az itthoni vevőkörünk is, amely a márkánkhoz egy nagyon lojális kör.

A gyártóinktól folyamatosan azt halljuk, hogy növelnék a kapacitásokat, de egyszerűen nem találnak munkaerőt. Sok külföldi márka gyártat itt, és ezt valószínűleg növelnék, ha lenne hozzá elég kéz.

Szerintem az olyan kurzusok a leghasznosabbak, és ezek talán hiányoznak itthon, amelyek megtanítják, hogyan építs fel egy ruhát, mint terméket, hogyan kell az egészet végigmenedzselni, ahol megmutatják, hogyan lesz ebből a ruhából az a bizonyos ár a boltokban.

Úgy vélem, Magyarországon is pozitív a márka fogadtatása. Nincs saját üzletünk, csak egy bemutatótermünk Budapesten, a termékeinket online lehet megrendelni.Ráadásul a vevői körünk természetesen bővült az utóbbi időben, anélkül, hogy erre különösebb hangsúlyt helyeztünk volna.A ruháink stílusa teljesen kortalan, bármely korosztály megtalálhatja a neki tetsző viseletet a 90-100 darabból álló kollekciónkból. Ugyanakkor az árainkat egy 18 éves fiatal nem biztos, hogy meg tudja engedni magának, a vevőink általában 25 és 45 év közöttiek.Tervben van, hogy üzletet nyitunk, de egyelőre nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni a vevőinkkel való kapcsolattartásra, hiszen mégiscsak tőlük kapjuk a legfontosabb visszacsatolásokat. Egy új üzlet elindítása nagy összegű befektetést igényel, így gondolkodunk további tőkebevonási lehetőségen, bár ez sokkal inkább jövőre kap hangsúlyosabb szerepet.Tizenöten dolgozunk az ÁERON-nál, és abszolút nyitottak vagyunk a bővítésre. Most éppen a gyártási részlegre keresünk munkatársat, ez az egyik legfontosabb része minden márkának.Óriási a szakemberhiány.Az ÁERON-nál is eljöhet az a pont, amikor a hazai gyártók nem bírják kapacitással a megrendeléseinket, és akkor rá leszünk kényszerítve, hogy más országba helyezzük át a gyártást.Nagyon örülnék, ha változás történne, mert ezen a piacon bőven vannak lehetőségek, csak fel kellene készülni a kiaknázásukra. A fiatalok körében szinte nincsenek is varrónők, szabászok, pedig fontos szakmákról van szó, amelyek nagy szakértelmet igényelnek. Ma már a munkafolyamat egy nagy részét digitalizáljuk, de emellett is szükség van jó szakemberekre.Leginkább a szakemberek és a mintavarrodák hiányoznak itthon. Minden divatmárka beindításának az alapja egy mintakollekció készítése, ami a kis darabszám miatt sokkal drágább, mintha gyártásba adnád.Emellett a marketing, az értékesítés és a pénzügy területéről is hiányoznak a divatiparhoz értő szakemberek. Egy divatmárka nagyon speciális abból a szempontból, hogy szinte mindig egy évvel előre kell finanszíroznod az üzletet. Valószínűleg a legtöbb ilyen jellegű know-how-t külföldi divatcégeknél lehet begyűjteni, miután itthon teljesen máshogy működik ez a szektor, mint más országokban.Úgy gondolom, hogy a külföldi tapasztalat segít, hiszen ott jobban belelátsz a dolgokba, de nem hiszem, hogy ez elengedhetetlen lenne. Bízom benne, hogy az ÁERON is tud egy olyan cég lenni, ahol a munkatársak megtapasztalhatják, hogy hogyan működik egy profi divatmárka.Fontos tudni azt is, hogy hogyan kell egy márkának az imidzsét felépíteni. A lényeg tehát, hogy függetlenül attól, melyik területen dolgozol, értsd az egész folyamatot.Szerencsére az ÁERON-nak köszönhetően körülbelül annyit vagyok külföldön, mint itthon. Most kezdődnek például a divathetek a divat fővárosaiban, Milánóban, Londonban, New Yorkban és Párizsban, és az összesen ott leszünk az új kollekciónkkal. Bár Budapesten van a bázis, egész évben rengeteget utazom a munka miatt, amit nagyon élvezek. Egyelőre egyáltalán nincs tervben, hogy elválnék az ÁERON-tól, sőt, nagyon sok tervem van a céggel a jövőre nézve.