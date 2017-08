Házhozszállítást indít az Aldi

Az Aldi és az Instacart hónap végétől közös együttműködéssel elindítja új szolgáltatását, kezdetben Los Angelesben, Atlantaban és Dallasban lesz elérhető a házhozszállítás, de az eredményektől függően tervben van a szolgáltatás kiterjesztése. Az Aldi honlapján egyelőre nem tudnak vásárolni a fogyasztók, ez annak tudható be, hogy a német vállalat az együttműködésen keresztül szeretné először tesztelni az online kereslet alakulását.A vásárlók az Instacart honlapján vagy alkalmazásán keresztül tudják leadni rendeléseiket, a megbízások teljesítése úgy történik, hogy az Instacart az Aldi üzleteiből szerzi be az élelmiszert, tehát nem tart majd készleteket és egy órán belül már a fogyasztónál lehet a rendelése.Az együttműködés időzítése nem véletlen, a Nielsen piackutató szerint az amerikai online élelmiszer-értékesítések részesedése a teljes élelmiszerpiaci forgalomból, 2016 és 2025 között a jelenlegi 4,3 százalékról 20 százalékra nőhet, ami több, mint 100 milliárd dolláros piacot jelent. Múlt évben az élelmiszerek online értékesítése 20,5 milliárd dollár volt. Másrészt az erős piaci verseny miatt is szükség van a terjeszkedésre, az Egyesült Államokban árháború van, a német rivális Lidl is már elkezdte megnyitni első áruházait, de az Amazon is be fog törni a piacra a Whole Foods Market megvásárlásával.Az online terjeszkedés mellett 3,4 milliárd dolláros folyamatos befektetéssel kívánja erősíteni pozícióját az Aldi, a jelenlegi 1600 áruház mellett további 900 darabot szeretnének létesíteni az Egyesült Államokban 2022-ig.