Hét éve nem történt ilyen a Nikenál

7 éve nem volt olyan alacsony a bevételnövekedés a Nikenál, mint az előző negyedévben

10 negyedév után újra csökkentek a bevételek Észak-Amerikában

A rossz hírek miatt esik az árfolyam

Mi folyik a Nikenál?

A menedzsment arra számít, hogy az előző negyedéves stagnálás után az aktuális negyedévben a bevételek alacsony, egy számjegyű mértékben növekedhetnek.

Száraz tények

Az árbevétel gyakorlatilag szinten maradt, a tavalyi 9,06 milliárd dollár után idén 9,07 milliárd dollár lett, mérsékelten elmaradva a 9,08 milliárd dolláros elemzői várakozástól.

A bruttó profit 4,1 milliárd dollárról 4 százalékkal 3,96 milliárd dollárra csökkent, ezzel a bruttó fedezet 45,5 százalékról 43,7 százalékra csökkent.

Az adózott eredmény 1,25 milliárd dollárról 24 százalékkal 950 millió dollárra csökkent, az egy részvényre jutó nettó profit 22 százalékkal 0,73 dollárról 0,57 dollárra csökkent, így jóval magasabb lett mint a 48 centes elemzői várakozás.

Esik az árfolyam

A sportszergyártó árbevétele közel változatlan maradt az egy évvel korábbihoz képest,7 éve nem volt olyan alacsony a bevételek növekedése mint most dinamika, ami elsősorban annak tudható be, hogy egyre élesebb a verseny a nagy európai versenytárssal, az Adidasszal szemben. A Nike egyik problémája, hogy az Adidas piaci részesedést szerez Észak-Amerikában, ez egyébként a Nike legfontosabb piaca és itt a bevételek 10 negyedév után először újra csökkentek (-3%), másrészt az az évtizedes trend is megtörni látszik, hogy a fogyasztók nemcsak sportoláshoz, hanem hétköznapi viseletként is sportszereket hordanak.Ráadásul a Nike hagyományos értékesítési csatornáival is egyre több a probléma, a Sports Authority és a Sports Chalet értékesítési lehetőségei is szűkültek, és azoknál amelyek megmaradtak, például a Finish Line és a Dick's Sporting Goods pedig folyamatosan csökkennek az eladások, elsősorban az online értékesítések felfutása miatt. Az egyik sportszer kiskereskedő, a Finish Line arról panaszkodott, hogy a sportcipőknél egyre kevesebb az innováció, emiatt is csökkennek az eladások.Nagyon úgy tűnik, hogy a Nikenak Észak-Amerikán kívül kell keresnie a növekedési lehetőségeket, hogy a vállalat elérje a menedzsment által kitűzött célt, hogy idén közepes egy számjegyű mértékben növekedjenek a bevételek, ebben Kína, az EMEA régió (Európa, Közel-Kelet, Afrika) segíthet, előbbinél 9, utóbbinál 4 százalékos volt a növekedés a negyedévben.A stagnáló bevételek, az Észak-Amerikai bevételek csökkenése, és a csökkenő bruttó fedezet miatt aggódnak a befektetők, a piaczárást követően 3,7 százalékkal 51,7 dollárra esett a Nike árfolyama.