Hiába a figyelmeztetés, új csúcsok felé araszol Amerika 2017.06.13 20:28

Úgy tűnik, hogy ismét összeszedte magát az amerikai részvénypiac, a pénteki esés megint csak egy múló "rosszullétnek" tűnik, ha a grafikonokra nézünk. A vezető indexek ugyanis fél százalék körüli emelkedéssel újra történelmi csúcsaik közelében járnak.

A Bank of America Merrill Lynch havi alapkezelői felmérésében utoljára 18 éve volt olyan magas a túlértékelt amerikai részvénypiacokra mondó befektetők részaránya, mint most júniusban (44%), a technológiai szektorban pedig már rengetegen (84%) látnak buborékszerű jeleket. Ma a kötvénykirálynak is nevezett Bill Gross is kiadta havi hírlevelét, amiben arra figyelmeztetett, hogy a nagyon laza monetáris politika hátszelén felfúvódó piacok ellentétben állnak a reálgazdasági fundamentumokkal és éppen ezért növekvő kockázatot jelentenek a befektetőknek. Ezt az összes piacra (eszközosztályra) értette, nemcsak a részvénypiacokra.

Ezekkel a figyelmeztetésekkel mit sem törődtek ma a részvénypiacok: fél százalék körüli emelkedéssel szinte teljesen ledolgozták azt a mozgást, ahonnan pénteken elindult az esés. Az S&P500 index például már a 2440 pontos szintet közelíti, a történelmi csúcs pénteken 2446 pont körül volt.

Az olaj a délelőtti kis csökkenés után magára talált és fél százalék körüli emelkedést mutat, az arany minimális emelkedésben jár, 1271 dolláron, az euró/dollár viszont egész nap az 1,12-es szint közvetlen közelében ragadt.

A deviza piacok valószínűleg kiváró üzemmódra váltottak a holnapi Fed kamatdöntő közlemény előtt. A várakozások szerint újabb 25 bázisponttal az irányadó ráta célsávja 1,00-1,25%-ra emelkedik és a Fed várhatóan tisztázza a 4500 milliárd dollár körülre duzzasztott mérlegfőösszege leépítésének menetrendjét. A piac jelenleg idénre nem áraz több kamatemelést, hiszen a decemberi ülésre a Fed Funds Futures árazások azt mutatják, hogy 48%-os eséllyel a holnap kialakuló szinten marad, 42%-os eséllyel viszont újabb kamatemelés lesz akkor.