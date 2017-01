Hiába erősödik a jen, megállíthatatlan a japán tőzsde

Mire figyeljünk?

A vezető ázsiai részvényindexek jellemzően emelkedtek a kora reggeli kereskedésben, a japán Nikkei 1,5 százalékot, a kínai Shanghai Composite 0,2 százalékot, a hongkongi Hang Seng pedig 0,3 százalékot emelkedett.A japán tőzsde annak ellenére mutat akkora emelkedést, hogy a japán jen erősödött a dollárral szemben, az erős jen pedig rontja az exportcégek jövedelmezőségét.A japán mellett az ausztrál tőzsde is emelkedett. A nyersanyagtúlsúlyos ausztrál piacnak kedvezett, hogy az olajár ha mérsékelten is, de emelkedett ma reggel, a februári WTI-t 53,2 dollár körül kereskedik.A határidős részvényindexek jelen állása alapján Európában is mérsékelt pluszban nyithatnak a tőzsdék.Ma Európából az Ifo gazdasági hangulatindexre, míg a tengeren túlról az EIA heti nyersolaj-tartalák változására figyelhetnek a befektetők.