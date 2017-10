Hidd el, tanulni egy bohóctól is lehet!

Részletek a képre kattintva.

A csoda alatt azt értem, hogy valami jót teszek. Ezek töltenek fel folyamatosan energiával, és visznek előre. A kis csodából épül fel a nagy csoda.

20 éves tőzsdei tapasztalattal a hátam mögött, meggyőződésem, hogy a befektető siker fejben dől el, és a pszichológiai faktorok kezelése az, ami a nyerteseket a vesztesek fölé emeli. Tapasztalatom szerint a sikeres kereskedők azért végzik ezt a tevékenységet, mert örömüket lelik benne. A sikert azért érik el, mert kitartóak, a hibákban a tanulási lehetőséget látják, alázatosak, és leküzdik az akadályokat.Az előbbi ismérvek mentén haladva minden tőzsdéző, mi több mindenki, akinek célja van az életben, rengeteget tanulhat egy bohóctól, vagy inkább A Bohóctól!, aki sokaknak a Magyar Televízió Cigánykerék című műsorából is ismerős lehet, 2000-ben indította el a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítványt , melynek célja a beteg gyerek gyógyulásának segítése nevetésterápiával. Ennek apropóján beszélgettünk vele.Cirkuszi artistaként dolgoztam, az országot jártuk, és egyszer egy olyan intézménybe hívtak minket, ahol beteg gyerekeknek szólt az előadás. Felkértem az egyik srácot, hogy jöjjön fel a színpadra segíteni. Nagyon lassan szedte össze magát, én pedig leszóltam neki, hogy ugyan már tudsz te gyorsabban is jönni. Erre ő: Tudnék Lala, ha a lábam ott lent nem hiányozna. Azt hiszem, részben azóta is azért segítek gyereknek, hogy azt a hibát, amit ott elkövettem, kijavítsam. Akkor döbbentem rá, hogy bohócként lehetőséget kaptam arra, hogy az embereket jobb kedvre derítsem, kizökkentsem őket a negatív állapotokból, és nem jól élek ezzel a lehetőséggel. Ekkor jött a felismerés, hogy több száz egészséges embert könnyű megnevettetni, de az igazán nagydolog mosolyt csalni a beteg gyerek arcára. Ekkor döntöttem úgy, hogy cirkuszt felcserélem a korházi ágyra és jól döntöttem.Ugyan bohócok vagyunk, de a kórházban sokkal inkább lelki gyógyítást végzünk, semmint bohóctréfákat adunk elő. Ha a gyerek zsonglőrmutatványt akar látni, megtesszük, ha lufit szeretne, megkapja, de a fő célunk, hogy lelki támaszt adjunk. Aki még nem kapott kemoterápiát az nem tudja, aki már kapott az tudja, hogy mennyire fontos, hogy valaki melletted álljon és támogasson, erőt adjon, hogy harcolj! Nagyon fontos az anyukák támogatása is, akik olykor egész nap a gyerekkel vannak. A nővérek, orvosok nem érnek rá velük beszélni, apuka egész nap dolgozik. Jellemzően az anyuka az, aki végigkíséri a gyerek szörnyű útját, és nagyon sokszor nem tudja kibeszélni senkinek a problémáját. A Bohócdoktor ilyenkor oda nyújtja a jobb vállát, anyuka ráhajtja a fejét és kibeszéli magát. Ezt követően megerősödött állapotban tud a gyerek mellé ülni, pozitív energiával feltöltődve és könnyebben tudja folytatni, ami rá vár.További információ és jelentkezés a Portfolio Sikerklubra ide kattintva Lehet, hogy kiröhög majd, aki olvassa, de ha egy dolgot kellene megváltoztatni, akkor én a betegséget szüntetném meg. Gyerek ne legyen beteg. Mindenki úgy kapjon betegséget, ahogy él, vagy, ahogy a másik emberrel bánik. Lehet, hogy több beteg lenne, mint most van, de a gyerekek biztosan nem fognak megbetegedni.Elkezdesz beszélni egy 8 éves rákos gyerekkel a kórházi ágya szélén, és azt veszed észre pár perc múlva, hogy egy 35-40 éves emberrel beszélgetsz. A gyerekek pontosan tudják, hogy mi fog történni velük. Megadatott, hogy beszélgettem gyerekekkel, akik megmondták, hogy mikor fognak meghalni, és úgy is lett. Előre tudták. Szerencsére jóval többször azt mondják meg határozottan, hogy le fogják győzni a kórt.Van egy erős hátterem. Harminc éve házas vagyok. Feleségemmel meg tudom beszélni, ki tudom beszélni. Ő nem szól bele, nem ad tanácsot, csak meghallgat és ez elég. Van két egészséges gyermekem, rájuk nézek, és ez is megnyugtat, valamint mélyen vallásos vagyok, ami szintén erőt ad a folytatáshoz ilyen helyzetekben.Jó tanáraim voltak, akik közül külön kiemelném Alfonzót, tőlük az alázatot tanultam meg. A gyerekektől megtanultam a türelmet és azt, hogy hogyan kell a másikat szeretni. Szeretem az embereket. Ezt a munkát nem is lehetne másképpen csinálni.A mentális energia egy csodaforrás. Gyógyítható betegségénél, sőt a ráknál is rengeteget számít.Ha pesszimistán alárendeled magam a betegségnek és azt gondolod, hogy a rákból nem lehet meggyógyulni, akkor már nyitva van a koporsó. A kérdés, hogy mikor zárul le a fedele. Ha valaki meg akar gyógyulni, mert feladata van, akkor meg is fog gyógyulni.A rólam készült dokumentumfilmben is szerepel egy kislány, akinek le akarták vágni a lábát, mert nem volt műthető a rák, és a kezelésekre nem jól reagált. Ez a lány modell szeretett volna lenni, és imádott görkorcsolyázni. Szereztem egy olyan színű görkorcsolyát, amilyet szeretett volna, felakasztottam az ágya elé. Ez volt a cél, amit el akart érni. Három és fél hónap múlva a Hősök terén görkorizott. Ezek azok a csodák, amelyek újra és újra feltöltenek energiával.Soha. Mindig azt érzem, hogy adhattam volna többet is. Mindig arra gondolok, ha 2 perccel tovább maradtam volna, lehet, hogy még többet tehettem volna, még jobban megerősítettem volna a beteget. A visszajelzések szerint jól csinálom, bár ők nem tudják, mennyivel lehetett volna még jobb.Bennem van a hit és megadatott a kis csodák észrevétele. Itt mindenki a nagy csodákra vár, hogy kitölti az ötös lottót, és egyszer csak bejön. Biztos, hogy életem végéig csinálom. Amíg erőt adnak hozzá, addig nem térek le az útról.Dr. Lala és csapata a Magyar bohócok a Betegekért Alapítvány által látják el tevékenységüket. Amennyiben többet szeretnél tudni az alapítványról, és annak működéséről, vagy támogatnád azt, kattints IDE