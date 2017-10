Leszakadt a DAX 2017.10.19 11:06

A nap még eseménytelenülindult az európai tőzsdéken, azonban a délelőtt végéhez közeledve megjelentek az eladók is a piacon, a DAX értéke például látszólag minden ok nélkül egészen 12912 pontig is leszúrt, ami a napi csúcsról közel 1,1 százalékos esésnek felel meg. Jelenleg fél százalékos mínuszban áll a német tőzsdeindex.