Holnaptól tőzsdén a Netpincér

A 25,5 eurós árral számolva a részvénykibocsátás értéke 996 millió dollárra rúghat.

Mit csinál a Delivery Hero? A Delivery Hero globális ételrendelési portált 2011-ben hozták létre, a vállalat több mint 6 ezer alkalmazottat foglalkoztat, ebből több mint ezren a berlini központban dolgoznak, a platformhoz több mint 40 országban több mint 150 ezer étterem csatlakozott. A Delivery Hero Európán kívül a Közel-Keleten, Dél-Amerikában és Ázsiában is jelen van, részben akvizíciókon keresztül nőtt nagyra, a nagy dobás az volt, amikor tavaly év végén megvásárolta a nagy versenytársat, a Foodpandát, ezzel az akvizícióval került a Netpincér is a Deivery Hero portfóliójába.



A hazai piacvezetőt, az 1999-ben alapított Netpincért 2014 decemberében vásárolta meg a Delivery Heróhoz hasonlóan szintén a német startup inkubátorházból, a Rocket Internetből indult Foodpanda, a Foodpandát pedig tavaly decemberben vette meg a Delivery Hero, így került a Netpincér is a Delivery Hero portfóliójába. A Netpincér (Viala Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) bevétele tavaly 1,06 milliárd forint, adózott eredménye 154 millió forint volt, a vállalat 2016-ban 30 alkalmazottat foglalkoztatott.

A Delivery Hero 22-25,5 euró közötti árat célzott meg, az ügyhöz közel álló források szerint aki 25.5 euró alatti árat ajánlott, az nem valószínű, hogy kapni fog részvényeket az elsődleges részvénykibocsátás során - írja a Reuters.A német e-kereskedelmi szektor nagybefektetőjének, a Rocket Internetnek fontos lépés a Delivery Hero sikeres részvénykibocsátása, hiszen 2014 óta nem tudott egy céget sem tőzsdére vinni. A Rocket Internet 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a Netpincér anyavállalatában, a kibocsátással sor kerül az exitre is. Az inkubátorháznak ugyanis szüksége van az új forrásokra.Az új részvények kibocsátásából származó összeget elsősorban hitelek visszafizetésére és a terjeszkedésre fordítaná a cég - áll a tájékoztatóban. A Delivery Hero egyébként még mindig veszteségesen működik, tavaly EBITDA szinten 116, 2015-ben pedig 175 millió euró veszteséget ért el, a cég vezérigazgatója, Niklas Ostberg szerint azért, mert a nagy versenytársakkal, például a Grubhubbal vagy a Just Eattel szemben a Delivery Hero kevésbé érett piacokon működik és a versenytársaknál többet költ marketingre.

Forrás: Delivery Hero