Hosszú távra elkötelezné Magyarországot az orosz gáz mellett a kormány

Világosan látszik az is, hogy a déli gázfolyosó terve menetrend szerint halad, a Gazprom és Bulgária, valamint a Gazprom és Szerbia közötti tárgyalások biztosítják, hogy amennyiben mi is tartjuk az eredetileg megállapított ütemtervet, akkor 2019 végére 6 milliárd köbméternyi gáz fog megjelenni Magyarország déli határán

Szijjártó szerint mindez, csakúgy, mint a paksi bővítés, jelentős előrelépést jelent az energiaellátás biztonsága szempontjából. A magyar tárcavezető minderről az orosz fővárosban nyilatkozott az MTI-nek; Moszkvában tett kétnapos látogatatása során Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával Alekszandr Novak energetikai miniszterrel, Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával és Gyenisz Manturov ipari és kereskedelmi miniszterrel találkozott.- fogalmazott a miniszter. Az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokat a bolgárok, a szerbek és mi is el fogjuk végezni - tette hozzá. Szijjártó azt is elmondta, az orosz gázipari óriás idén 900 millió köbméter gázt tárol be a magyarországi tározókba.A külgazdasági és külügyminiszter az Orosz Energetikai Hét egyik szerdai kerekasztal-beszélgetésén - amelyen Lihacsov, valamint Willian D. Magwood, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynöksége (OECD NEA) vezérigazgatója és Henri Proglio, az EDF francia energiaszolgáltató óriásvállalat volt elnök-vezérigazgatója társaságában szólalt fel - a paksi bővítést ismételten az évszázad legjobb üzletének nevezte Magyarország számára, amely szerinte nagyon jó pénzügyi struktúrában, az atomenergia-ipar legjobb képviselőjével együttműködve valósul meg.A kibővített, a környező infrastruktúra korszerűsítését is kiváltó Paks 2 erőmű a miniszter szerint lökést ad majd a magyar gazdaságnak és hozzá fog járulni annak évi 3-4 százalékos növekedéséhez. Szijjártó Péter megfogalmazása szerint a magyar kormány nem fogadja el a nukleáris energia diszkriminációját, amelyet a legolcsóbb, legbiztonságosabb és legtisztább energiának nevezett. Ennek a szegmensnek a belföldi energiamixben a jelenlegi 43-ról a 70 százalékra való növelése (Paks 1 és Paks 2 párhuzamos működése során - a szerk.) csökkenteni fogja a magyar gazdaság energiaköltségeit, erősíteni fogja a nemzeti szuverenitást és egyben előrelépést jelent a fejlett technológiák alkalmazásának területén - állította a külgazdasági és külügyminiszter.