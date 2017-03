Hová húzódjunk, ha jön az összeomlás? - Sok lehetőség közül lehet választani

Azoknak, akik nem tágítanának a részvénypiacokról

Ha mindenképpen szeretnénk részvényeket tenni a portfóliónkba, akkor a múltbeli tapasztalatok szerint érdemes a defenzív szektorok, így a közműcégek, távközlési cégek, élelmiszeripari vállalatok részvényeire fókuszálni, hiszen ezek árfolyama a nagy tőzsdei esésben relatíve jól teljesít, vagyis kisebbet esik, mint például a ciklikus vállalatok részvényárfolyamai. Itt azonban 2 dolgot érdemes megemlíteni, egyrészt ha nagy a pánik, akkor a defenzív papírokat is keményen adhatják a befektetők, másrészt a pánikot követő felpattanásban a defenzív papírok jellemzően alulteljesítenek.Abban az esetben, ha defenzív befektetési stratégiát akarunk kialakítani, érdemes azt is nézni, hogy egy adott cég mekkora osztalékot fizet, érdemes a kimagasló osztalékhozammal forgó instrumentumokat, szektorokat keresni - a távközlési és a közszolgáltató szektor egyébként pont ilyen -. Ezek ugyanis jellemzően olyan ágazatok, melyek a fejlődés érett szakaszában vannak, növekedési lehetőségeik korlátozottak, a gazdasági ciklikusság pedig kevésbé érinti érzékenyen őket.

Kötvényt, de nem mindegy, melyiket

Irány a devizapiac!

Profi befektetőknek érdemes arra is koncentrálniuk, hogy csökkentsék a volatilitást a piaci átlagnál alacsonyabb bétájú papírok megvételével, így a portfólió kevésbé lesz volatilis, mint a széles értelemben vett részvénypiac. Arra is van lehetőségük, hogy opciókat írjanak ki a portfólióra, aminek köszönhetően jövedelemre tehetnek szert, így optimális esetben javíthatják a portfóliójuk teljesítményét.És ha már részvénypiacról beszélünk, és tényleg arra számítunk, hogy egy nagyobb korrekció következhet az előttünk álló hetekben-hónapokban, akkor kézenfekvő ötlet lehet a részvényárfolyamok esésére játszani. Ebben az esetben nem megvesszük, hanem eladjuk a részvényeket - shortoljuk őket - abban bízva, hogy a jövőben az eladási árhoz képest egy sokkal alacsonyabb áron tudjuk majd visszavenni azokat.Az európai kötvénypiacon tapasztalható alacsony hozamkörnyezet még a mostani helyzetben sem mondható jó befektetésnek. A fejlett európai papírokban nehéz akár csak minimálisan is pozitív hozamot elérni, a másik végletet pedig a 7,5 százalékos görög tízéves hozamszint jelenti, ott viszont most épp megint emelkednek annak kockázatai, hogy nyárra sem sikerül megegyezni a következő hitelrészlet lehívásáról. A középutat jelenthetné például az 1,7%-os spanyol vagy a 2,3%-os olasz tízéves hozamszint, ennek ellenére valószínűleg nem ezek lesznek majd a befektetők kedvencei, hiszen Európa előtt továbbra is egy sor politikai kockázat tornyosul kezdve a tavaszi francia elnökválasztással, majd az őszi német parlamenti választásokkal, és közben például bármimkor jöhet egy előrehozott választás Olaszországban.Ezek a kockázatok pedig kiszámíthatatlanok, könnyen okozhatják a kötvényhozamok átmeneti vagy tartós emelkedését, ami miatt a befektetőknek veszteséget kell esetleg elkönyvelniük. Hosszabb távon főleg az EKB politikája határozhatja majd meg az európai hozamok irányát, hiszen a jegybank évek óta nagyban hozzájárul a hozamok mesterséges leszorításához, illetve alacsonyan tartásához eszközvásárlási programjával. Legutóbb már olyan hírek érkeztek, hogy Frankfurtban megfontolhatják azt is, hogy akár a kötvényvásárlások teljes leállítása előtt kamatot emeljenek. Vagyis a következő hónapok ebből a szempontból is inkább a hozamemelkedés felé mutatnak Európában, hiszen az EKB várhatóan egyre kevesebb állampapírt vesz majd, és szép lassan elkezdi felkészíteni a piacokat a kamatszint normalizálódására is.Sokkal vonzóbbak lehetnek jelenleg az amerikai hozamszintek, hiszen ma már egy amerikai tízéves papírral is lehet keresni 2,4%-ot. Ez nagyjából megegyezik a fenti olasz hozamszinttel, de a tengerentúlon jóval kisebb a kockázat. Bár ha a Fed komolyabban nekikezdene a kamatemeléseknek, akkor az Amerikában is a hozamok emelkedését hozhatná, azonban éppen egy tartósabb piaci megingás bizonytalaníthatja el a jegybankot abban, hogy valóban folyamatos kamatemelésre van szükség.A devizapiacon sokáig a svájci frank volt az elsőszámú menekülőeszköz, az utóbbi években azonban elveszítette vonzerejét, helyét egy ideig a japán jen, illetve egyesek szemében a norvég korona vette át.Most azonban egyre több jel mutat afelé, hogy megint eljöhet a frank ideje, ez pedig nehéz helyzetbe hozhatja a svájci jegybankot (SNB), mely mindenáron szeretné elkerülni a deviza túlzott erősödését. A napokban épp arra hívták fel a figyelmet a Commerzbank szakemberei, hogy februárban 2014 vége óta nem látott mértékben nőttek az SNB devizatartalékai, ami arra utal, hogy ismét jelentős összeggel kellett interveniálniuk a piacon, hogy megfékezzék a frank erősödését. Az elemzők szerint ha az európai politikai kockázatok, elsősorban a francia elnökválasztás miatti piaci félelmek megvalósulnak, akkor az további erősödő nyomást helyezhet a svájci devizára, aminek nem biztos, hogy ellent tud majd állni az SNB, vagyis a végtelenségig nem biztos, hogy meg tudja akadályozni az erősödést.

Egyelőre azonban az év eddigi részében nem a frank volt az elsőszámú menekülődeviza, hanem ahogy már említettük a japán jen, mely 5 százalékkal erősödött a dollárral szemben. Japán továbbra is kimagasló államadósságáról híres, de ahogy mindig elhangzik, ezt nagyrészt a belföldi befektetők finanszírozzák, a lakosság pedig hajlandó akár negatív hozam mellett is megvenni az állampapírokat. Ráadásul az ország politikailag stabil, így szintén jó menedéket nyújthat az esetleges amerikai és európai hullámok közepette.

Bitcoin? Csak óvatosan!

Csillogjon, csörögjön

Az utóbbi évek egyik nagy sztorija volt a Bitcoin, amelynek árfolyama megállás nélkül emelkedett. Két hete pedig a fennállása óta először már többet kellett fizetni a kriptopénzért, mint egy uncia aranyért. Az emelkedés mögött részben az állhatott, hogy egyre több befektető tekint a "digitális aranyra", mint menekülőeszközre, mivel az megkerüli a hagyományos pénzügyi csatornákat, ezért egy alternatív értéktárolási formát jelent. Nem veheti el például egyik kormány sem és nem hatnak rá a tőkekorlátozások vagy az esetleges bankbezárások sem. Erre jó példa, hogy a tőkekorlátozások miatt egyre több kínai dönt úgy, hogy jüan helyett Bitcoint használ. Azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Bitcoin még mindig egy kísérleti eszköz, amely nem működik tökéletesen, és aminek az ára valamilyen jogi vagy technológia kockázat aktiválódása esetén bármelyik pillanatban hatalmasat zuhanhat.Klasszikus menekülőterméknek számít az arany is, de a Fed várható újabb kamatemelései és az annak hatására esetlegesen erősödő dollár miatt érdemes lehet közép- és hosszútávon vigyázni a nemesfémmel. Azt viszont mindenképpen meg kell említeni, hogy sokszor nem az történik a piacokon, ami logikus lenne. Kiváló példa erre az is, hogy múlt szerdán a Fed kamatemelése ellenére erősödni tudott az arany árfolyama és a lendület továbbra is kitart. Ez döntően egyébként azzal magyarázható, hogy a Fed lépése ellenére nem erősödött, ahogy alap esetben várni lehetett volna, hanem gyengült a dollár. A Fed elnöke, Janet Yellen ugyanis olyan álláspontot fogalmazott meg, hogy egyelőre nem akarják gyorsabb ütemben emelni a kamatot az Egyesült Államokban.

Ingatlan? Naná!

Rengeteg befektetési alap-kategória elérhető

A pénzpiaci / likviditási alapok alacsony piaci korrelációjuk és kedvező költségeik miatt tökéletesen alkalmasak arra, hogy itt tároljuk azt a pénzt, amit egy jó beszállási pont kihasználására tartogatunk, jelentős reálhozamot ebben a kamat- és inflációs környezetben viszont nem várhatunk tőlük.

A hazai, forintos (rövid) kötvényalapok az állampapírok és stabilabb vállalatok kötvényeinek biztonságát kínálják; bár a tőkepiaci fejlemények elől menedéket jelentenek, egy esetleges kamatemelési ciklus itt is okozhat veszteségeket.

A kényelmes, aktív vagyonkezeléssel kecsegtető, minden piaci körülményben pozitív hozam elérésére törekvő, abszolút hozamú alapokkal akár egy komolyabb esést is meglovagolhatunk - ha például a portfóliómenedzserünk a zuhanó részvényeket ügyesen shortolja -, a szakember egy rossz befektetési döntése azonban itt is veszélybe sodorhatja a pénzünket.

Az ingatlanalapok remek alternatívát nyújtanak azoknak a befektetőknek, akik nem elégedettek a kötvénypiaci hozamokkal, de a részvényekben sem bíznak, a 2008-as válság viszont bebizonyította, hogy ha átgyűrűzik az ingatlanpiacra egy komolyabb krízis - vagy akár onnan indul, mint 9-10 éve -, akkor jó esetben a pénzünk likviditása, rossz esetben akár a tőkénk jelentős része is veszélybe kerülhet.

Az árupiaci alapokat elsősorban azok kedvelik, akik nem látnak fantáziát a részvényekben, de az ipari ingatlanokon, kötvényeken elérhető hozampotenciállal nem elégedettek, az árupiac alakulása viszont szorosan összefügghet a tőkepiaci eseményekkel, ami persze előnyünkre is válhat: például előfordulhat, hogy egy vészterhes időszakban az arany, mint menekülőeszköz felértékelődik és ezen az árupiaci alapok többsége keresni is tud.

A tőkevédett alapok nevükben és befektetési politikájukban rendkívül jó eszköznek tűnnek első látásra a jelenlegihez hasonló, volatilis időszakban, azonban működésüket tekintve többnyire nem sokban különböznek egy kötvénytúlsúlyos vegyes alaptól, ugyanis az esetleges tőkepiaci veszteségeket - ha az alapnak van ilyen kitettsége - az alapkezelők jellemzően fix-hozamú befektetésekkel, mint például állampapírokkal, termelik ki. Abban kiválóak viszont, hogy megelőzzék, hogy pánikba essünk és kivegyünk a pénzt az alapunkból, hiszen jellemzően zártvégűek, így maximum a rendkívül alacsony forgalmú másodpiacon szállhatunk ki belőlük.

Irány a partvonal!

A tőzsdéről kimentett pénzünknek alternatív megoldást kínálhat az ingatlanpiac is. Az ingatlan a részvényekhez képest ugyan kevésbé likvid befektetési eszköz, de a jelenlegi kedvező lakáspiaci folyamatok miatt mégis érdemes számításba venni. A lakáspiacon a bérleti hozam és a lakás felértékelődéséből adódó hozam együttesével az elmúlt években folyamatosan kétszámjegyű hozamokat lehetett elérni. Hiába magasabbak a mostani árszintek a válság éveiben mért értékeknél, a szakértők egyetértenek abban, hogy a budapesti lakások áremelkedése - ha kisebb ütemben is - de tovább fog folytatódni. Hosszú távú lakáskiadással a fővárosban jelenleg 3-4 százalékos nettó hozammal lehet számolni, amelyhez 3 százalékos lakásfelértékelődés is hozzá tartozik, így éves szinten 6-7 százalékos hozam biztosan elérhető. Ennél jelenleg kedvezőbb a rövidtávú turisztikai célú lakáskiadás, amivel 5-8 százalékos hozamokkal is számolhatunk, ami a lakás felértékelődésével együtt már 8-11 százalékos éves hozamot jelent. Lakásba történő befektetésnél az ár mellett a másik legfontosabb kérdés az ingatlan elhelyezkedése. Rövidtávú lakáskiadásnál a belváros, míg hosszabb távon az egyetemek, irodaházak közelsége jelentheti a lakásunk iránti folyamatos, stabil keresletet.A lakáspiac mellett az ingatlanpiac más szegmenseit is érdemes mérlegelni. Jó minőségű "A" kategóriás irodaházakból még mindig hiány van Budapesten, de a logisztikai ingatlanok bérbeadásával is átlag feletti megtérülés érhető el. A kereskedelmi ingatlanok általános hozamszintjeinek csökkenése ellenére Magyarország még mindig a régió egyik legvonzóbb ingatlanbefektetési célpontja.Számos befektetési alap-kategória van, amely menedéket nyújthat a részvénypiacok esése esetén, ugyanakkor érdemes azzal is tisztában lenni, hogy tökéletes védelmet egyik sem nyújt pénzünk vásárlóértékére nézve:Abban az esetben, ha tényleg hiszünk abban, hogy egy nagyobb részvénypiaci zuhanásra kerülhet sor, érdemes lehet egyszerűen zárni a még meglévő vételi pozíciókat és a partvonalra vonulni. A számlánkra került készpénzzel pedig kivárni a kínálkozó lehetőséget, hogy a jelenlegieknél alacsonyabb árszinteken ismét vásárolhassunk.