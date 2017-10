Kilőttek a légitársaságok 2017.10.04 14:14

Hatalmasat emelkedtek tegnap a légitársaságok részvényei, miután a Delta Airlines papírjaira pozitív vélemény érkezett: a Cowen & Co elemzője, Helane Becker ismét felülteljesítőként jelölte meg a Delta részvényeit, mivel szerinte a hurrikánok az egész szektort érintették, azonban ez már a múlté, így a Delta útmutatása pozitívnak mondható, és arra utal, hogy stabilizálódhatnak az árak.

Egyébként a Delta bejelentése alapján szeptemberi férőhely kihasználtsága (load factor) 84,6 százalékról 84,4 százalékra csökkent, míg a harmadik negyedévre vonatkozóan az operatív marzs 15,5 és 16,5 százalék között lehett, ami egy százalékkal kevesebb, mint amit a vállalat egy hónapja prognosztizált. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg az elemző, hogy a befektetők továbbra is az árazásra fókuszálnak, így most most a Delta útmutatása eloszlatta a félelmeket, hogy az árak még mindig nyomás alatt vannak.

A Delta papírjai 6,6 százalékot, az NYSE Arca Airline index pedig 4,1 százalékot emelkedett.