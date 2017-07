Tovább emelkedik az OTP 2017.07.12 12:02

A délutáni kereskedés elején már közel egy százalékos pluszban van az OTP-papírok árfolyama, a blue chipek közül egyedül a Telekom-részvények árfolyama esik. Az OTP árfolyama délelőtt több, mint 200 forintot esett, ami közel két százalékos esés volt, ez azzal is magyarázható, hogy az OTP-vezetői az utóbbi napokban élnek opciós jogukkal és kedvezményes áron vásárolnak részvényeket, amit többen már értékesítettek is, így lehet, hogy ma is egy nagyobb részvénycsomagot értékesítettek.