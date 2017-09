Idén is átadták a Kochmeister-díjat

Idén 16 pályamű érkezett, amelyek közül tíz döntős dolgozat készítőit kérte fel a zsűri szóbeli prezentációra is. A zsűriben neves pénz- és tőkepiaci szakértők foglaltak helyet: Fábián Gergely, az MNB Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság igazgatója és a BÉT oktatási leányvállalatának vezérigazgatója, Nagy Viktor, a Portfolio.hu vezető elemzője, Dr. Lovas Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusa, illetve Bozsik Balázs, a Budapesti Értéktőzsde Marketing és PR igazgatója.A 2017-ben beérkezett dolgozatok közül a Szakmai Bizottság az alábbiakat díjazta:I. helyezett:Böröczky Dezső, Budapesti Corvinus EgyetemTéma: Privatizáció a Budapest Értéktőzsdén keresztülII. helyezett:Geiszl Dorottya Pécsi TudományegyetemTéma: A tőke-alapú közösségi finanszírozásIII. helyezett:Csik Dávid, Budapesti Corvinus EgyetemTéma: Indexkövető befektetési termékek a magyar piacon - milyen típusú befektetőknek melyik termék ajánlható a hazai piacon?A díjnyertes tanulmányok a BÉT honlapján a Kochmeister-pályázat aloldalon olvashatók.A BÉT Kochmeister-pályázat kiemelt fontosságú a tőzsde történetében, amellyel a Tőzsde a hazai pénzügyi kultúra és a befektetői tudatosság fejlesztéséhez járul hozzá."Azokat a diákokat kerestük, akiket a tőzsde világa mélyebben érdekel, és akikből akár a jövő tőkepiacának guruja is lehet. Igazán érdekes és a BÉT számára releváns pályamunkák érkeztek, amelyekről elmondható, hogy a BÉT stratégiájának megvalósításához egy-egy területen támpontot jelentenek. Reméljük, hogy azokat a fiatalokat, akik most megmérettették magukat, néhány év múlva már sikeres tőkepiaci szakemberként fogjuk viszont látni!" - mondta a döntő megnyitóján Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója.A pályázatra 35 év alatti, a magyarországi gazdasági, pénzügyi felsőoktatási képzésben tanulók jelentkezhettek, a tőkepiac aktuális kérdéseit boncolgató dolgozatokkal. A győztes hallgatók komoly pénzjutalomban részesülnek, 1,1 millió forint összértékben.Az értékelés két fordulóban zajlott. Az első fordulóban független bíráló által meghatározott szakmai szempontok szerint történt a bírálat. Az utolsó, szóbeli fordulóba jutott pályázati munkákat a Budapesti Értéktőzsde által felkért Szakmai Bizottság bírálta el, figyelembe véve az első fordulóban elért pontszámokat. A legjobb tanulmányok készítőinek a Szakmai Bizottság előtt kellett személyesen prezentálni dolgozatukat egy előadás keretében.A BÉT nevében még egyszer gratulálunk a döntőbe jutott hallgatóknak, illetve köszönjük a felkészítő tanárok munkáját.A díj névadója báró Kochmeister Frigyes, aki 1864-ben vezető szerepet játszott a Budapesti Áru- és Értéktőzsde megalakításában, majd később a Tőzsde első elnökeként több mint harminc éven keresztül irányította az intézményt. Az ő munkássága előtt is tisztelegve a Budapesti Értéktőzsde 2004-ben alapította meg a nevét viselő Kochmeister-díjat, melyet a magyarországi felsőoktatásban tanulók számára hirdet meg minden évben a Tőzsde.