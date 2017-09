Így bújna ki a Google a gigabírság kifizetése alól

Al Verney elmondta, a Google olyan felület létrehozására tett javaslatot, amely más hasonló oldalakhoz hasonló módon a találati listában megjelenő valamennyi hirdetést a keresőoldal első lapján, annak tetején helyezi el a termék fényképeivel és árával együtt.A szóvivő reményét fejezte ki, hogy a javaslat megfelel az uniós bizottság elvárásainak azáltal, hogy Google Shopping néven elérhető szolgáltatása lehetővé teszi a versenytársai számára, hogy neveik feltüntetése mellett az ő találatai is megjelenjenek a Google keresési eredményeiben.A méltányosság érdekében a Google-től külön entitásként működő szolgáltatás a vállalatcsoport részét képezi, ugyanakkor saját bevételeit felhasználja hirdetésekre, valamint a többi versenytársával együtt, velük megegyező módon vesz részt a reklámaukciókon - tette hozzá.A Google amerikai internetes óriásvállalat szeptember közepén fellebbezést nyújtott be az Európai Bizottság által a trösztellenes szabályok megsértése miatt kiszabott bírság ellen.Az uniós versenyjogi hatóság azért szabta ki júniusban a rekordösszegű, 2,4 milliárd eurós (több mint 2,7 milliárd dollár) büntetést, mivel úgy látta, hogy a Google visszaélt a keresőszolgáltatások piacán élvezett fölényével azzal, hogy saját kereskedelmi szolgáltatásait előrébb, a versenytársakét pedig hátrébb sorolta a találatok között. A határidő szeptember 28-án, csütörtökön jár le.Brüsszel júniusban két másik, még vizsgálati szakaszban lévő ügyben is arra az előzetes következtetésre jutott, hogy a Google visszaélt erőfölényével: az Android operációs rendszer és az AdSense hirdetési platform vonatkozásában.