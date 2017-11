Így készült minden idők legjobb Porschéja

Évek óta tilos volt a dohányzás a Porsche zuffenhauseni központjának irodáiban, de a Porscheplatz 1 szám alatti épület legfelső szintjén lévő tárgyalóteremben aznap valaki egész nap cigarettázott. Az a valaki Michael Baumann, a Porsche vezérigazgatója volt, a füst pedig valahogy passzolt a hangulatához, nagy beszélgetésre készült a vállalat fejlesztési igazgatójával, Wolfgang Degenharttal. Aztán nyílt az ajtó, és belépett a fejlesztési igazgató, komótosan, mint mindig.- Foglalj helyet Wolfgang - mondta kicsit sürgetve a vezérigazgató, aki az első pillanattól kezdve éreztetni akarta, nincs vesztegetni való ideje. - Azért vagyunk itt, hogy egy fontos feladattal bízzalak meg, azt szeretném, ha megépítenénk a legjobb Porschét! - mondta a mindig céltudatos Baumann, és hozzátette - A tulajdonosok beleegyezését már megkaptam.- De hát a legjobb Porsche már rég elkészült, az a GT3 - vágta rá személyes kedvencét a fejlesztési igazgató, de azonnal érezte, nem jó választ adott.- Azt hiszem nem voltam elég egyértelmű - húzta fel a szemöldökét Baumann, és igyekezett pontosítani. - Olyan autót szeretnék, amibe mindent beleteszünk, amit a Porsche tud, de ne csak vezetni legyen jó, hanem tágas utazóautó is legyen öt személynek, magas üléspozícióval, csomagtartóstól, mindenestől. Egyszerűen mindent tudjon!- De hát az a Cayenne - vágott közbe Degenhart, erre pedig már bólogatott a vezérigazgató, de hozzátette - Igen, de most minden létező technológiát belepakolunk, és az autó hátsó dizájnját is rendbe rakjuk, hogy végre jól nézzen ki!

- Mire gondolsz pontosan? - villanyozódott fel Degenhart.- Az autó lehetne egy kicsit sportosabb, mondjuk néhány centivel hosszabb, hogy több hely legyen belül és a csomagtartóban, és lehetne egy kicsit laposabb is, ezek a változtatások nem feltűnőek, de atlétikusabbnak hatna tőlük az autó - magyarázta a vezérigazgató.- Azt hiszem ezzel nyerhetnénk vagy 100 litert a csomagtartóban, és a lábtér is nagyobb lenne - vette fel a fonalat Degenhart. - Az új parkolásasszisztensünk meg pont most készült el, azzal még egy 5 méter hosszú autóval is gyerekjáték a parkolás, és hamarosan kész az új rendszerünk, amivel már magától is parkol az autó - mondta büszkén a fejlesztési vezető.

- És ha már a külsőnél tartunk, kérlek, állítsd rá a legjobb embereidet a hátsó lámpára - folytatta a vezér. - Ne kelljen megint azt hallgatnom, hogy olyan, mint ha a koreaiakat másolnánk, mint az előző Cayenne-nél. Legyen elegáns, modern, nézzétek meg az új 911-es hátsó lámpáját, valami olyasmit itt is el tudnék képzelni.

- A műszerfalra meg kellene egy jó nagy érintő kijelző, a váltó köré meg néhány érintőgomb, legyen korszerű az is, tudod mi kell a vevőknek mostanában.

- Nem véletlenül említettem az előbb a 911-est - folytatta a vezérigazgató, - azt szeretném, ha az új Cayenne olyan bestia lenne, mint az. Tépje le a fejed, gyorsuljon úgy, mint egy sportautó! Azt akarom, hogy aki kipróbálja az autót, egyszerűen ne higgyen a saját érzékszerveinek, hogy így tud menni egy ekkora gép, és soha többet ne akarjon kiszállni belőle - kezdte el csodálni saját ötletét a vezér.- Tudom mire gondolsz, most bevethetjük az új V8-as, 4 literes, duplaturbós motorunkat, az 550 lóerő meg a 770 Nm nyomaték nagyon masszív, 3,9 másodperc alatt gyorsít egy ekkora autót 100-ra. Persze ahhoz a súlyból is le kellene faragnunk egy kicsit, de ha áttervezzük a kasznit, alumíniummal meg könnyűacéllal nyerhetünk néhány tíz kilót.

Ezen a ponton már nem Michael Baumann, a Porsche vezérigazgatója, hanem Michael Baumann az autóversenyző ült a füstös szobában.- Azt szeretném, ha kanyarokban is gyors lenne, hogy a szerpentinen ne csak a hátul, hanem az anyósülésen ülőnek is felkavarodjon a gyomra, ha lepadlózza a sofőr - vigyorgott a cég első embere.- A sebességen és a stabilitáson már dolgozunk, nem akarlak untatni olyan dolgokkal, mint a kerekenként háromkamrás légrugó, a Dynamic Chassis Control meg a nyomatékvektoros hajtásrásegítés és még a hátsó kerekeket is lehet majd kormányozni, mint a 911-esnél, a lényeg, hogy meg tudjuk oldani, hogy egy bőven 2 tonnás SUV még extrém szituációkban is stabil és gyors legyen. És van egy kis meglepetésem is, a csapatom már dolgozik egy olyan tetőspoileren, ami akár 6 centit is fel tud emelkedni, hogy az úthoz nyomja az autó hátulját. Persze valahogy meg is kell állítani az autót, arra meg jók lehetnek a karbon-kerámia, meg az új volfrám-karbid bevonatú féktárcsák, és tehetnénk az elsőknél szélesebb gumikat hátulra, pont, mint a 911-esnél.

- Arra azért végig figyeljetek, hogy a mi vevőink nem csak a vezetési élményt, de a csendet is nagyra értékelik, szóval valahogy oldjátok majd meg, hogy gyorsításnál a V8-as öblös, bugyogó, sportautós hangja legyen a domináns, ha meg együtt úszik az autó a forgalommal, akár nagy sebességnél is, akkor olyan legyen, mint egy süketszoba - szállt vissza a földre Baumann.- Dupla üvegek? - nézett kérdően a fejlesztési igazgató.- Rátok bízom, oldjátok meg! - zárta le a témát Baumann.

- És még valami. A mi vevőink saját maguk szeretnek vezetni, de egyre többen kérdezik, mikor tud már olyan dolgokat egy Porsche, mint a Teslák. Nem kell önvezetés, de tudunk valami hasonlót? - vonta kérdőre beosztottját Baumann.- Az InnoDrive-ot hamarosan beletehetjük a Cayenne-be is, optimalizálja, hozzá igazítja a sebességet, a sebességfokozatot a terepviszonyokhoz, vagy segít a dugókban araszolásnál, de van sávtartó asszisztensünk, automata parkoló és garázsból kiálló asszisztens is, és olyan rendszerünk is, ami figyelmeztet, mielőtt lepadkáznánk az autót, este meg nagy segítség lesz az új, 84 pixeles LED-mátrix fényszórónk.- Tegyétek bele mindet. És jó lenne, ha minden lehetséges kütyühöz is tudna kapcsolódni az autó, legyen online navigáció, hangvezérlés, olyan legyen az élmény, mint egy mobilon vagy tableten. - Meglesz - nyugtázta a feladatot Degenhart.

- Nem lesz olcsó! - mondta Degenhart.- Mi nem lesz olcsó? - kérdezte a vezérigazgató.- Hát, az autó, ha mindent belepakolunk, amiről most beszéltünk - jött a válasz.- Ne aggódj Wolfgang, eddig sem volt olcsó a Cayenne, mégis eladtunk belőle vagy 800 ezret. Az új Cayenne Turbóért legalább 140 ezer eurót is elkérhetünk, ha mindent belepakolunk, amiről az előbb beszéltünk, akkor még jóval többet. Úgyis vinni fogják, mint a cukrot. Bízd ezt nyugodtan az értékesítőinkre, csak egyszer üljön bele az új SUV-ba az ügyfél, és nem akar többet kiszállni. Ez lesz a legjobb Porsche. Ha elkészül, azt hiszem nyugdíjba megyek - mondta Michael Baumann, és kisétált a füstös zuffenhauseni irodából.