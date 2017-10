Így lehet egy hónap alatt duplázni a magyar tőzsdén

Egy hónap alatt duplázás

Szeptember közepén 1000 forint körül ingadozott az Altera árfolyama, aztán minden különöseb ok nélkül szárnyalni kezdett a befektetési társaság, az elmúlt napokban már 2000 forint felett kereskedtek a papírokkal.

A forgalom is jelentősen megélénkült, igaz volt is honnan, miközben az elmúlt hónapokban számtalan olyan kereskedési nap volt, amikor nem születtek kötések az Alterában, szeptember közepén aztán előbb néhány százezer, aztán néhány millió forint volt a napi forgalom, míg múlt hét pénteken és most hétfőn már összesen 186,5 millió forint értékben születtek kötések.

Altera A 2012-ben alapított Altera egy alternatív befektetési társaság, amely hedge-fund jellegű saját számlás tőzsdei kereskedést folytat, valamint magántőke befektetéseket hajt végre, nagyrészt vállalati kötvényekbe, osztalékfizető részvényekbe, gyorsan növekvő vállalatokba, a társaság által alulértékeltnek tartott cégekbe és bónusz certifikátokba fektet. A társaság kifejezetten nagy pozíciókat vesz fel egyedi részvényekben és kötvényekben is, a legutóbbi pénzügyi beszámoló alapján az Altera legnagyobb befektetése a Microsoft részvénye, a Russian Standard kötvény és a CIG Pannónia részvény. Hogy mennyire kockázatosak a vállalat befektetései, jól mutatja, hogy vásárolt a csődbe jutott Abengoa, és a nehéz pénzügyi helyzetbe jutott horvát konglomerátum, az Agrokor kötvényeiből is, mindkét pozíción jelentős értékvesztést kellett elszámolni, de korábban vásárolt a botrányos körülmények között csődbe ment Business Telecom kötvényeiből is. Reálbefektetése az idei első félévben nem volt az Alterának. A társaság az elmúlt három évben, és az idei első félévben is veszteséges volt. A cég részvényeit 2013 júniusa óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában, a vállalat piaci kapitalizációja 721 millió forint.

A Buda-Cash-botrány egyik vesztese

Megérkezett a hír

Mi lehet a cél?

Pedig az Alterával kapcsolatban régen érkeztek jó hírek, amik felfelé mozdíthatták volna az árfolyamot. A vállalat alaposan megszenvedte a Buda-Cash-botrányt, ugyanis az Altera több vagyoneleme is a bedőlt brókercégnél volt, ezeket az eszközöket pedig csak lassan adták ki, ráadásul ezeken a megtérülés is kétséges volt, ezért is került sor hatalmas leírásra a társaságnál. Ez azonban csak az egyik magyarázat arra, miért esett a 2015-ös 2600 forint körüli szintről idén márciusra egészen 750 forintig az árfolyam, a társaság ugyanis évek óta veszteségesen működik, sőt az idei első félévben is veszteséges volt, a saját tőke és a mérlegfőösszeg masszívan zsugorodik.Tegnap piaczárást követően azonban érdekes bejelentést tett a cég , a Lehn Consulting október 16-án 10 százalékot meghaladó részesedést szerzett az Alterában, amelynek egyébként három részvénysorozata van (A részvénysorozat: 2500 darab szavazatelsőbbségi részvény, B részvénysorozat: 2500 darab osztalékelsőbbségi részvény, C részvénysorozat 339 344 darab törzsrészvény), ebből kettőben (275 darab B sorozatú osztalékelsőbbségi részvény, 34 680 db C sorozatú törzsrészvény) szerzett tulajdonrészt a Lehn Consulting, így a B sorozatban 11, a C sorozatban pedig 10,07 százalékos részesedése van a Lehnnek.A Lehn Consulting neve egy másik hazai tőzsdei társaság, az elmúlt hónapokban szintén az érdeklődés középpontjába került Appeninn kapcsán lehet ismerős, a főként saját tulajdonú irodaházak bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó cégeket irányító vagyonkezelő társaságot 2009. december 1-én a Lehn Consulting alapította, és bár a Lehn az elmúlt években fokozatosan csökkentette tulajdonrészét, még mindig 15,4 százalékos tulajdonosa az Appeninnek.A Lehn Consulting ahhoz az Ádámosi Györgyhöz köthető, aki tőzsdei üzletkötőként dolgozott a Takarékbanknál, és képviselője volt a Bonitas 2002 befektető- és tanácsadócégnek, vagyis közel állnak hozzá a reál- és tőkepiaci befektetések. Emiatt eshetett Ádámosi választása a jelenleg elsősorban tőkepiaci befektetésekkel foglalkozó Alterára. Tőkepiaci forrásaink szerint Ádámosi az Appeninn-tulajdonrész nagy részének eladását követően az Alterában valósíthatja meg befektetési elképzeléseit, amelyek nem feltétlenül csak tőkepiaci jellegűek, hanem reálgazdaságiak is lehetnek. Az Alterára azért eshetett a választása, mert így nem kell újabb tőzsdei céget alapítani, hanem már egy meglévőn keresztül valósíthatja meg céljait. Többen arra gyanakodnak, hogy a Lehn nem áll meg 10 százalék körüli részesedésnél, ezt azonban biztosan nem tudhatjuk, ha valóban tovább növelné részesedését a Lehn az Alterában, akkor arról legkésőbb akkor szereznénk tudomást, ha 33 százalék fölé nőne a részesedése. És persze néhányan már Mészáros Lőrincet látják az Altera mögött is, láthattuk, az elmúlt hónapokban láthattuk, hogy az üzletember megjelenése bőven elég volt ahhoz, hogy az egekbe emelkedjen egy tőzsdei cég árfolyama.Érdekes szál még, hogy az Altera áprilisi közgyűlése arra hatalmazta fel a menedzsmentet, hogy minden olyan, a tőkeszerkezettel és működési formával kapcsolatos megoldást készítsen elő, amely a részvényesek érdekeit szolgálja. Ebben többféle opció is szerepel, kezdve új részvények és kötvények kibocsátásával, tőkeemeléssel és tőkecsökkentéssel, de a saját részvényállomány értékesítése, vagyonelemek apportálása, az Altera értékesítése és a tőzsdei kivezetés is lehetséges forgatókönyv. Ez utóbbi valószínűsége a Lehn Consulting megjelenésével valamelyest csökkent.