Így kell pár száz dollárból közel 1,2 millió kaszálni néhány perc alatt

Valaki közel 1,2 millió dollárt keresett néhány perc leforgása alatt

Jókor volt jó helyen

Korábban már megírtuk , hogy egy "hiba" miatt néhány perc leforgása alatt 96 százalékot esett az ether árfolyama, most pedig arra is fény derült, hogy ki kaszálta a legtöbbet az incidensen.Persze a személyazonosságát nem valószínű, hogy valaha is felfedi a spekuláns (miért is tenné), de a kötéslistából jól látszik, hogy valaki 3809 darab ethert tudott vásárolni egyenként 10 dollárcentes áron. Az árfolyam pedig pár perccel a leszúrás után rögtön visszajött a 310 dollár körüli szintekre, ez pedig azt jelenti, hogy a szerencsés ismeretlen 380 befektetett dollárjából közel 1,2 millió dollár lett néhány perc leforgása alatt. Azért azt érdemes megemlíteni, hogy meglehetősen nehéz elhinni, hogy valaki a vak szerencse okán 10 dollárcentes áron adott ilyen nagy mennyiségre vételi megbízást egy 300 dollár feletti értékű eszközre.

Ez egyébként már nem az első ilyen eset, május 24-én például az egyik legnagyobb Bitcoin tőzsdén, a Krakenen egyik pillanatról a másikra az ether árfolyama felugrott 8 Bitcoinig, láthatóan semmilyen előjel nélkül.