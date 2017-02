Így válhat valósággá a Tesla mesterterve

A Tesla ugyan kevesebb autót adott el a negyedik negyedévben, mint korábban ígérte, de így is sikerült 22 252 járművet értékesítenie, vagyis több mint 27 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbi eladásait. Részben az eladások megugrásának, részben pedig a Powerwall és a Powerpack népszerűségének köszönhetően a vállalat árbevétele 2,28 milliárd dollár volt a negyedik negyedévben, amely 88 százalékos növekedést jelentett év/év alapon és meghaladta az elemzői konszenzust is. A cég egy részvényre jutó vesztesége viszont az elemzők által várt 43 cent helyett 69 cent volt, vagyis a Tesla 2016 negyedik negyedévében még mindig veszteségesen működött.

A beszámoló legérdekesebb pontjai a jövő szempontjából

A negyedik negyedévben 49 százalékkal több foglalás érkezett a Tesla Model S-re és a Model X-re. A Tesla várakozása szerint az év első hat hónapjában 47-50 ezer Model S és Model X kerülhet értékesítésre.

A gyártását felpörgeti a Tesla, így 2017 negyedik negyedévében már lesz olyan időszak, amikor heti 5 ezer autót, 2018 negyedik negyedévében pedig heti 10 ezer autó állítanak elő.

Az automatizált gyártási folyamatokra specializálódott Grohmann Engineering felvásárlása lezárult, illetve folyamatban van a cég know-how-jának átvétele, a Tesla gyártástechnológiájába történő beillesztése.

Az összes most készülő Teslát ellátják azokkal a hardware-elemekkel, amelyek képessé teszik a járműveket a teljesen automatizált vezetésre.

A Tesla továbbfejlesztette Autopilot funkcióját, amelyet 2017 első negyedévében elérhetővé tesznek majd.

A Model 3 kisszériás gyártása meg fog kezdődni júliusban, ezt követően pedig szeptemberben megindulhat a tömeggyártás, vagyis a terveknek megfelelően kezdhetik meg az új modell előállítását és szállítását. A menedzsment ugyanakkor hangsúlyozta, hogy várakozásaik szerint 2-2,5 milliárd dolláros tőkeberuházásra lesz szükség a Model 3 gyártásnak beindítása előtt.

A Gigafactory 1 megkezdte az akkumulátorcellák gyártását, amelyet először a Powerwall 2 és Powerpack 2 energiatárolásra alkalmas eszközeibe szerel a vállalat, majd ezek kerülnek a Model 3 akkumulátorcsomagjába is.

A beszámolóban szó esik a Gigafactory 2-ről, amely a Tesla New Yorki napelem-gyárát jelöli, illetve ígéretet tett arra a menedzsment, hogy idén kijelölik azt, hogy hol épülhet fel a Gigafactory 3 és 4 esetleg az 5 is. Utóbbi igazán nagy meglepetés, hiszen a korábbi hírek alapján további két gyár lokációjának a meghatározására lehetet csak számítani, egyre Európában, egyre pedig Kínában.

A SolarCity felvásárlása lezárult, amire számítani lehetett, az viszont újdonság, hogy a Tesla változtatna a cég eddigi üzleti modelljén és a jövőben a napelemes rendszerek lízingelése helyett az értékesítésre helyezné a hangsúlyt.

A Tesla által tavaly bemutatott napelemes cserepek gyártása és értékesítése és telepítése már 2017 végén megkezdődhet. Az árral kapcsolatban viszont továbbra sem árult el semmi konkrétat a vállalat, annyival kell beérni, hogy a Tesla megoldása olcsóbb lesz, mintha egy hagyományos tetőt felépítene valaki és utána fizetne az áramért a szolgáltatójának.

A gyártás egyébként a cég buffalói gyárában kezdődik majd meg, vagyis valósak voltak azok a feltételezések, hogy a Panasonic-kal közösen épített üzem idén már megkezdi a termelést.

De hogy kerül mindezzel egyre közelebb Elon Musk a mestertervéhez?

Ide-oda rángatják az árfolyamot

Az elemzői várakozásokat meghaladó veszteség nem kedvetlenítette el nagyon a befektetőket, ugyanis a vártnál gyengébb értékesítési adatok, a termékfejlesztés és az agresszív növekedési stratégia hatására szinte biztos volt, hogy Musk azt az ígéretét sem tudja majd betartani, hogy 2016 negyedik negyedévét nyereséggel zárja a Tesla. De lehetett más oka is annak, hogy a befektetők nem büntetik a Teslát, a cég jövője szempontjából több pozitív hír is érkezett:Tavaly júliusban felvázolta a titkos mestertervét Elon Musk, ami összességében nagy újdonságokat nem tartalmazott a Tesla fontosabb fejlesztési irányait illetően, ugyanakkor a korábbi elképzelések kiegészítésre kerültek és kiderült, hogy 4 fontos pillérre épülhet a vállalat: a szolár energia előállítására és tárolására, a széles tömegek számára elérhető elektromos autózásra, az önvezető technológiára és a járműmegosztásra. De miért kerülhet közelebb 2017-ben a mesterterv megvalósításához a Tesla a mostani beszámolója alapján?A SolarCity felvásárlásával a Tesla házon belül tudhatja a tiszta energia előállításához szükséges technológiát. Az új gyártókapacitásoknak köszönhetően felpöröghet a napelemes rendszerek előállítása a trendi és az ígéretek szerint pénzügyileg is kedvezőbb napelemes cserepeknek pedig abban lehet nagy szerepük, hogy egyre több háztartás döntsön úgy, hogy maga állítja elő a számára szükséges energiát. A Tesla Powerwall 2 pedig lehetőséget nyújt arra, hogy a felhasználók tárolják azt a tiszta energiát, amit előállítottak, illetve akkor használják fel, amikor szükségük van arra. A Powerpack 2 a nagyobb kapacitásának köszönhetően az ipari szereplők számára nyújt megoldást az energia tárolására.Természetesen az energia tárolásához, illetve a Powerwall 2 és a Powerpack 2 előállításához szükség van akkumulátorcellákra, amelyeket a Tesla a Panasonic-kal közösen a Gigafactoryben állít már elő. Azért is jó hír, hogy a nevadai üzemben már folyik a termelés, mert az itt gyártott akkumulátorcellák, illetve az azokból előállított akkumulátorcsomagok kerülhetnek majd bele a Model 3-ba is.De a Tesla számára az is nagyon fontos, hogy az elektromos autóikban használt akkumulátorok gyártásán túl, a járművek előállítását is felpörgesse. Ezért vásárolták meg az automatizált gyártási folyamatokra specializálódott Grohmann Engineeringet, amelynek az integrálása fontos szerepet játszhat abban, hogy a tavalyi gyártókapacitását 2017 végére megduplázza, 2018 végére pedig közel megnégyszerezze a vállalat. Mindez két okból is nagyon fontos: egyrészt közel 400 ezer darab előrendelésük érkezett a Model 3-ra, a hatalmas keresletet pedig a vásárlók megtartása érdekében minél hamarabb ki kell elégíteniük. Másrészt a Tesla vezére korábban azt a cél tűzte ki, hogy 2018 végére képesek lesznek 500 ezer darab elektromos autó - Model S, Model X és Model 3 együttesen - legyártására, amely már azt jelentené, hogy a cég szélesebb tömeg számára gyárt járműveket.Azzal, hogy az újonnan gyártott Teslákat ellátják a teljesen automatizált vezetéshez szükséges hardware-eszközökkel, illetve elkészült az Autopilot funkció továbbfejlesztett változata, közelebb került a vállalat ahhoz, hogy létrehozza a világ legnagyobb tisztán elektromos járművekből álló önvezető flottáját. Az önvezető technológia fejlesztésének, illetve a flottán belüli alkalmazásának két okból lenne nagy jelentősége: egyrészt egy olyan elérhető plusz funkciót jelenthetne, amely miatt sokan dönthetnének egy Tesla-modell megvásárlása mellett, másrészt megvalósulhatna Musk azon elképzelése, hogy a Teslák tulajdonosai pénzt kereshetnek azzal, hogy a járművüket megosztják másokkal.A Tesla árfolyama a negyedik negyedéves számok, illetve a 2017-re vonatkozó tervek és várakozások közzététele óta egy -2,5 és +2,5 százalékos sávban mozog, amely több tényezővel is magyarázható: (1) a cég árfolyama több mint 50 százalékot erősödött néhány hét leforgása alatt, így az elemzői várakozásokat meghaladó veszteséges negyedév után sokan dönthettek a profitrealizálás mellett. A cég menedzsmentje ugyanakkor egy sor olyan hírrel rukkolt elő, amely erősítheti a befektetők hitét abban, hogy Musk és csapata tényleg képes lesz megvalósítani a mestertervüket.