Így vedel a magyar!

Az igazgató ugyanakkor elmondta, hogy a söripar jövedelmezőségével alapvető problémák vannak.

Schillinger a magyar sörkultúra fejlettségével kapcsolatban elmondta, hogy az utóbbi három évtized éves egy főre eső átlagfogyasztása mintegy 80 liter. Az 1990 körüli 100 litert meghaladó csúcsról érkeztünk el a mai 65 liter közelébe. Ezzel szemben a cseh vagy a német fogyasztás 150 liter körül mozog. Tehát az etalon-sörkultúráktól, ahol a sör a nemzeti DNS része, messzire kerültünk. Jó hír, hogy a trend az utóbbi években megfordulni látszik, elindult egy lassú javulás. Nemcsak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is. Egyre több prémiumsört fogyasztunk, egyre trendibb sörözni.Az igazgató szerint a tavalyi, mintegy 6,1 millió hektoliteres sörfogyasztást éves szintet 2-3 százalékkal meghaladhatjuk, ha marad a meleg időjárás, és lesz indiánnyár is.A hazai sörexport területén nem számít dinamikus növekedésre, a tavalyi 40 százalékos megugrást elsősorban azzal indokolta, hogy ma már a magyar gyárak is nemzetközi konszernek részei, így jó eséllyel itt főzték tavaly a más országokba szánt sör egy részét is. Vagyis trendről nem beszélhetünk ezen a téren.Schillinger elmondta, hogy a piac felső szegmensei, így a prémium-sörkategóriák és a középkategória, továbbra is dinamikusan erősödnek. Az idei második negyedévben a hazai piacon értékesített mennyiség 2,5 százalékkal nőtt a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Ebben már közrejátszott a kora nyári jó idő is.Ezt jelzi az is, hogy felemelték a kedvezményes jövedékiadó-határt 8 ezerről 200 ezer hektoliterre. Ma úgy lehet pénzt keresni sörgyártással, ha a jövedéki adónak valaki csak a felét fizeti meg. A félliteres üveges sör inflációtól tisztított átlagára Magyarországon 205 forint az ezredforduló óta, ez sokatmondó adat. Szükség van olyan intézkedésekre, amelyek a hazai gyártást helyzetbe hozzák, ugyanakkor nem bízhatunk csak abban, hogy javul a jogszabályi környezet, és csökkennek a söripar terhei. Magunknak is tennünk kell azért, hogy a piacunk bővüljön.