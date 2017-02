Ijesztő nyugalom a tőzsdéken, kilövésre felkészülni!

Legalább 1970 óta nem volt olyan nyugalom az amerikai tőzsdéken, mint most



Érdemes nagyobb mozgásokra felkészülni

Forrás: Pension Partners Forrás: Pension Partners

Tavaly november 8-án sokak meglepetésére Donald Trumpot választották az amerikaiak elnöknek. Az esemény hatalmas turbulenciát okozott a világ tőkepiacain, első reakcióként az amerikai tőkepiac is nagyot esett, de a zuhanás csak néhány órán keresztül tartott, az azt követő napokban viszont hatalmasat emelkedtek az amerikai tőzsdék, amik pedig a világ más tőzsdéit is magukkal húzták felfelé. Azóta viszont kifejezetten eseménytelen napokon vagyunk túl, ezt pedig jól leírja az az ábra, amit a Pension Partners nevű befektetési tanácsadó cég tett közzé, ami azt mutatja, hogy hány egymást követő napon történt 1 százaléknál kisebb napon belüli mozgás az S&P 500 részvényindexben.Az ábra érdekessége, hogy jól mutatja, legalább az 1970-es évek eleje óta nem történt olyan, mint most. Soha nem volt még annyi 1 százalékosnál kisebb elmozdulást mutató nap, mint az elmúlt napokban. Az ábrán még 35 nap szerepel, mostanra azonban 37 egymást követő napja nem volt napon belül 1 százalékot meghaladó elmozdulás. Utoljára hasonló csak a 90-es évek közepén fordult elő.Az eseménytelenséget jól mutatja, hogy december közepe óta csupán közel 1 százalékkal került feljebb az S&P 500, a múlt héten több olyan nap is volt, amikor kevesebb, mint 0,1 százalékot mozdult el a részvényindex, ilyenre egyébként 2014 november óta nem volt példa. A 0,5 százaléknál nagyobb elmozdulások már kifejezetten kirívó esetnek számítanak.Adódik a kérdés, hogy mit érdemes ilyen környezetben tenni, többen azt tanácsolják, hogy a várható nagyobb mozgások előtt érdemes kivárni és szárazon tartani a puskaport.