Ijesztő nyugalom van a világban

A japán tőzsde vezérigazgatója, Akira Kiyota szokatlanul hevesen kritizálta a japán jegybank eszközvásárlási programját, Kiyota szerint ugyanis az éves szinten 6000 milliárd jen jegybanki költés felelős azért, hogy a tőzsdei volatilitás alacsony, emiatt pedig a befektetők egyre inkább távol maradnak a tőzsdétől. Kiyotának részben igaza van, de amiről beszélt, az nem csak japán, hanem globális jelenség, ráadásul nem csak a részvénypiacokra, de a deviza- és kötvénypiacokra is jellemző.Ha megnézzük a japán Nikkei 225 részvényindex volatilitásindexét, akkor rögtön látszik, miről beszélt Kiyota, az index értéke 12 pont körül áll, ilyen alacsony értéket nagyon ritkán vett fel, utoljára 2005-ben állt ennél alacsonyabban, azt megelőzően 1995-ben, előtte pedig 1989-ben, vagyis tényleg ritkán előforduló eseményről van szó.

De hogy egy kicsit perspektívába helyezzük a japán tőzsdén látható alacsony volatilitást, itt az egyik legfontosabb részvényindex, az amerikai S&P 500 volatilitását mutató VIX-indexnek az alakulása az elmúlt évtizedekben. Az ábrán jól látszik, hogy ennek az értéke is a történelmi mélypont közelében áll, ehhez hasonlóan alacsony értékeket 2006 és 1993 végén láttunk.

És hogy még tovább tágítsuk a képet, megmutatjuk, hol áll most a világ fontosabb részvényindexeinek volatilitása ahhoz képest, hogy milyen sávban mozgott az elmúlt évtizedekben. A sárgával jelzett sáv például az S&P 500 volatilitásindexe esetében azt mutatja, hogy az index értéke az elmúlt évtizedekben 9,3 és 80,9 között mozgott, a piros pont pedig azt jelöli, hogy a mostani érték 9,8, vagyis a sáv alján áll most az érték. Ez utóbbi egyébként szinte minden volatilitásindexre igaz, az S&P 500-on kívül a kisebb amerikai vállalatokat tömörítő Russell 2000, a kínai Hang Seng és a koreai Kospi esetében is a sáv legalján áll most a volatilitásindexek értéke, de a többi indexnél is több éves vagy évtizedes mélyponton áll az érték.

A jegybanki eszközvásárlási programok folyamatos vételi erőt jelentenek

A jegybankokon kívül más szereplők is folyamatosan veszik a különböző eszközöket, ilyenek például az ETF-ek, a tőzsdén jegyzett alapokba beáramló tőke is támasztja a piacokat és csökkenti a volatilitást

A befektetési bankok nem csak részvényekkel vagy részvényindexekkel kereskednek, de a volatilitásindexekre kiírt derivatív termékekkel is, az ő vételeik és eladásaik is torzítják a részvénypiacok volatilitását. A VIX shortolása különböző derivatívokon keresztül kifejezetten népszerű trade volt az elmúlt hónapokban, többek között ez is lefelé nyomta a félelemindexnek is nevezett VIX értékét

A részvények közötti korreláció valamelyest csökkent az elmúlt hónapokban, vagyis egyedi vállalatok és szektorok szintjén vannak nagyobb elmozdulások, ezek azonban részvényindexek szintjén kiolthatják egymás hatását

A befektetők nagy része jelenleg nem tart rendszerszintű kockázatoktól

De mi okozza az alacsony volatilitást a részvénypiacokon? Erre több magyarázat is van, amik közül az egyik legérdekesebb az, hogy az alacsony volatilitást a piaci szereplők különböző helyzetértékelése okozza, vagyis sok az optimista és a pesszimista befektető, így a vevők könnyen találnak eladókat és fordítva, esésben gyorsan megérkeznek a vevők, emelkedésben pedig az eladók, ez pedig kiegyensúlyozza a piacot. Vagyis pont az egységes vélemény, az egyetértés vinné felfelé vagy lefelé jelentősen az árfolyamokat, a vélemények különbözősége pedig pont tompítja a mozgásokat. Ezen felül további tényezők, hogy miért alacsony a volatilitás:Mi jöhet most? Egyre többen számítanak egy kiadós korrekcióra, amire a fontosabb részvénypiacokon már évek óta nem volt példa, ennek pedig előjele lehet a volatilitásindexek alacsony értéke. A historikus példák alapján az olyan időszakokat, mint most, korrekciók követik, igaz, azok nem feltétlenül hoznak trendfordulót. 2007 elején például, azt követően, hogy a VIX index 10 pont alá esett, az S&P 500 csak néhány százalékkal került lejjebb, volatilisebb időszak következett, de utána a rali még hónapokig folytatódott, de 1993 decemberében is hasonló volt a helyzet, akkor 9,3 ponton érte el mélypontját a VIX index, azt követően az S&P 500 nagyobb amplitúdó mellett oldalazott, majd folytatódott a rali.